地方大老無人反對！吳子嘉爆料：藍營彰化縣長人選底定

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國民黨在彰化縣長人選布局上傳出將採徵召方式，由前考紀會主委魏平政披掛出征，並由前立委蕭景田接任彰化縣黨部主委一職，負責統籌輔選事宜。至於現任立委謝衣鳯雖婉拒接任中央黨部副祕書長一職，爭取參選到最後一刻，不過媒體人吳子嘉透露，魏平政已獲藍營地方大老一致支持，提名一事幾成定局。

傳國民黨有意徵召魏平政參選彰化縣長（報系資料照）

國民黨在彰化縣長一戰中，謝衣鳯與謝典霖間的「姊弟之爭」遲遲未能化解，使得黨內人選懸而未決。吳子嘉8日於《董事長開講》節目中披露內情，指蕭景田事先向謝家確認，謝家已無意推派人選參與彰化縣長選舉，蕭景田隨即在地方大老面前公開表態支持魏平政，在場人士全數無異議通過。當場有人詢問蕭景田是否願意全程輔選魏平政，蕭景田當下保證「輔選到底」，隨後並接任彰化縣黨部主委一職。

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吳子嘉大膽斷言，魏平政將獲得國民黨正式提名。他分析，魏平政家族長期經營知名絲襪品牌，本人為第三代傳人，在地方政壇具有一定根基，加上他個人形象清新，又獲得藍營大老支持背書，若藍軍能夠維持團結，對決民進黨推出的陳素月更有勝選實力。

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