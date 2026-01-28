地方安全不能等！蔡佩呈爭取拆牆 改善五股路口「視線盲點」
不是防洪牆卻擋到來往駕駛的行車視線？新北市議員宋明宗日前接獲民眾反映，指出五股區新五路二段與成泰路一段2巷的路口，有牆體遮蔽導致駕駛視線不良、難以判斷來車動向，甚至發生A1等級重大車禍，安全疑慮頻傳，引發不少居民憂心。宋明宗服務處主任蔡佩呈昨天（28日）下午出席會勘，與新北市交通局及水利局、蘆洲警分局、五股區公所與在地里長前往現勘。對此，新北水利局代表在會勘中回應，表示尊重交通單位專業判斷，並願意配合後續改善，預計最快農曆年前拆除。
蔡佩呈指出，該路口因交通設計不夠完善，行車動線不清，加上牆體遮蔽行車視線，讓駕駛人在轉出時無法即時看見對向來車，視線死角導致事故頻傳。「這面牆造成很大的視線死角！」並呼籲水利局若評估後，確認該牆為非必要防洪設施，應儘速拆除，讓雙向車輛清楚看見對向來車，提前做預判，提升行車安全，有效降低事故風險。水利局代表則回應，該面牆為水利局所有，牆體所在地區原為大窠坑溪的舊河道，但隨著溪流後退後，此處已不屬於行水區，並非防洪牆、也不具備實際防洪功能，並強調「配合、沒有意見」，現已請工程單位依需求評估拆除或降低牆體高度，後續將與相關單位協調，力拚在農曆年前完成施工。
對於在地民眾而言，交通安全的改善，才是最有感、最貼近生活的建設。今年適逢九合一選舉，新北市議員席次已掀起參選熱潮，近期在泰山街頭可見蔡佩呈的參選看板。據了解，蔡佩呈長年在宋明宗議員服務處擔任主任，投入基層服務已逾10年，幾乎家家戶戶都認得「宋明宗的女兒」；此外，地方人士透露，宋明宗長年深耕基層，隨著宋議員任期將屆，不少鄉親期待「宋明宗的女兒」接棒，延續他的服務精神與熱忱，蔡佩呈這10年來與在地互動密切，因此看板位置多為民眾主動提供與自發懸掛。面對參選聲浪，蔡佩呈感謝支持者一路相挺，表示她從24歲就投身地方服務，「始終把地方事當成自己的事」，如今既是三寶媽，也依然堅守基層第一線，期許自己不負期待、持續為里民發聲、爭取最實際的建設。
