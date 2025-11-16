地方市長遇害 引發墨西哥Z世代上街抗議

數千人15日走上墨西哥首都墨西哥市(Mexico City)街頭，抗議日益嚴重的犯罪、腐敗和犯罪免責(impunity)現象。這場由Z世代(Generation Z)成員組織的抗議活動，最終獲得了反對黨年長的支持者力挺。

今年在多個國家，出生於90年代末期至2010年代初期期間的Z世代族群，已經組織了多場示威，抗議不平等、民主倒退和腐敗。

規模最大的「Z世代」抗議活動9月時發生在尼泊爾，起因是該國禁止社群媒體，最終導致尼泊爾總理辭職。在墨西哥，許多年輕人表示，他們對於如腐敗和暴力犯罪不受懲戒等系統性問題感到沮喪。

儘管最近發生了一系列引人注目的兇殺案，包括西部米卻肯州(Michoacan)一名受歡迎的市長遭到謀殺，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)的支持率仍然很高。

在15日示威的前幾天，薛恩鮑姆指責右翼政黨試圖滲透Z世代運動，並利用社群媒體上的機器人程式來增加參與人數。

一些「Z世代」社群媒體網紅本週表示，他們不再支持16日的抗議活動，不過像前總統佛克斯(Vicente Fox)和墨西哥億萬富豪皮列戈(Ricardo Salinas Pliego)等老一輩的人物，則發表聲明支持抗議活動。

15日的遊行有各個年齡層的人們出席，其中包括近期遇害的米卻肯州市長曼索(Carlos Manzo)的支持者，他們頭戴象徵曼索政治運動的草帽，參加了抗議活動。 (編輯:柳向華)