地方建議：高溫假因地制宜、行業有別

立法院交通委員會審查立委提案「氣象法」修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放「高溫假」。地方政府表示，法規還在討論中，未來若公告會配合辦理；有鄉鎮市長則建議因地制宜、且要視行業別，以免太寬鬆。

台東地區是全台灣最常發生焚風的地方，每年四月至七月，大武、太麻里一帶常出現焚風，溫度動輒達攝氏卅九度，造成農作物枯死，陽台盆栽烘乾、枯萎。居民說，焚風發生時，四周圍都是熱風包圍，感覺像在海邊曝曬，戶外工作的勞工或農民特別辛苦。

台東市長陳銘風說，台東最常發生焚風的區域是在南迴線大武山區，其他地區機率相對低，所以高溫假須因地制宜，且依行業別而定，畢竟不是整個台東都會發生焚風，也不是所有人都在戶外工作。此外，台東整個暑假都很熱，若以卅六度當高溫假標準太寬鬆，「一個月可能半個月都放假，企業主絕對受不了」。

針對立法院擬修法放高溫假一事，台東縣府人事處表示，法規還在討論階段，未來若公告會配合辦理。

北市府人事處表示，地方政府是依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，以及交通部中央氣象署提供的氣象預報資料，辦理停班停課發布事宜。將「高溫」納入「災害性天氣」範疇，以及發布停止上班及上課基準的訂定，屬中央相關法令主管機關的權責，未來若中央法令修正，北市府將依規定辦理。

北市勞動局表示，為防範環境引起的熱疾病，北市府已將「調整作業時間」納入危害預防措施之一，且勞動檢查處若接獲環保局發布的熱浪因應通報，達橙色燈號以上等級，即啟動強化稽查，就會針對高風險戶外作業全面檢查，並發布戶外高溫危害預防警訊，相關群組也會提醒勞工預防熱疾病。

