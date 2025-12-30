地方惡霸毆母被親友打斷手腳 半夜溜出醫院遭亂刀捅死 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中一名李姓男子，今年9月初因故與母親、阿姨等人發生衝突，李男竟動手毆打2人，結果當場被表弟等人圍毆教訓，李男因此傷重住院；而他在住院期間，卻在某日半夜溜出醫院，不知何故又與一名菲律賓隆姓（譯名）移工發生爭吵，最後卻遭隆男持刀捅死。檢方全案偵結後，將隆男依殺人罪起訴，預計由國民法官審理。

檢警調查，李男在今年9月初因故與媽媽、阿姨發生衝突，他一氣之下竟當著劉姓表弟面前動手痛毆母親與阿姨，結果反遭表弟及在場人士圍毆，將他的手腳打斷，後來被送醫急救，孰料他在住院期間，卻在同月6日半夜溜出醫院。

李男出了醫院後，沿著潭子區潭興路行走，剛好碰上剛從從女友租屋處離開的隆男，而隆男當時身上也帶有一把水果刀，雙方不知為何發生爭吵，但因語言不通，隆男隨即拿出水果刀朝李男刺殺多下，造成李男胸背處有多處穿刺傷，導致肺臟、肝臟受損，最後因大量失血死亡。隆男行兇後將兇刀丟棄在竹林內，接著跑回住處，李男的屍體直到隔日清晨才被人發現。

而案發當時就有親友出面表示，李男是地方的頭痛人物，經常在網路上跟人起衝突，也有鄰居指證，李男有吸毒、酗酒等惡習，除了動手毆打母親、阿姨，幾個月前也曾家暴老婆，沒想到他最後卻是橫死街頭。

