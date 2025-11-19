地方批談財劃法只給張A4紙、沒看到公式？莊翠雲：10/21已說明

記者盧素梅／台北報導

財政部長莊翠雲回應國民黨立委賴士葆的質詢。（圖／翻攝立法院IVOD）

行政院主計總處、國發會等單位昨邀集地方財主人員就院版《財政收支劃分法》修法中的事權分配進行討論，但遭批評只提供張A4紙，內容空泛，完全沒看到公式。主計長陳淑姿今（19）日回應，昨天重點在事權劃分，計算公式在《財劃法》裡。財政部長莊翠雲則回應，委員提到水平分配公式沒有揭露，其實水平分配公式在10月21日時，就已說明水平分配的公式、權重、指標等。



立法院財政委員會今天召開財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。

對於《財劃法》修正草案，國民黨立委賴士葆質詢時批評，昨天與會的地方政府官員抱怨只有兩張A4的紙，什麼資料也沒有，沒有計算公式、沒有補助金額、沒有分配比例、水平分配也統統沒有，出來就放話說，除了雙北市以外，其他縣市都支持，「這是看到鬼啊」，很多人批評在認知作戰。



陳淑姿表示，昨天重點在談事權的劃分，計算公式是《財劃法》裡面的，昨天沒談《財劃法》是在談事權，包括一般性補助、計畫型補助，主要談事權的架構和劃分。



賴士葆詢問，院版中央給地方政府的統籌分配稅款有多少？莊翠雲答詢時表示，《財劃法》的部分明天會提行政院院會討論，通過後會在記者會中詳細說明，而水平分配部分在10月21日的會議中已將公式還有指標、權重都說了，而且這個指標是經過幾次會議縮小歧見，這個共識也都有做說明，中央統籌分配稅款的規模會比114年擴大，在垂直分配上我們會作錢權的下放。

先前《財劃法》修法後，各縣市共增加4100多億元統籌分配款，賴士葆詢問，院版《財劃法》會比這個還多？莊翠雲回應，根據去年底通過的《財劃法》，以115年來算，中央釋出1兆1683億，除了中央統籌分配款8874億，還有一般性補助款跟計劃性補助款。在新的版本中，規模預計不會比1兆1683億來得少。



莊翠雲說明，考量中央統籌分配款除了錢的下放，事權也要調整，事權調整屬於地方自治事項，常態性的會回歸地方，強化財政自主。

