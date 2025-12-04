地方拿走99%罰單收入卻免監督？林月琴怒批：交通部背黑鍋太久

民進黨立委林月親今日召開「測速照相鋪滿地，道路安全沒落地？」記者會。 圖：林月琴辦公室提供

[Newtalk新聞] 台灣測速照相密度逐年攀升，但真正攸關交通安全的道路環境改善卻「完全沒有跟上」。對此，民進黨立委林月琴今（4）日聯合立委林楚茵、台灣交通安全協會副理事長林志學、下一代人本交通促進會理事陳翔庭召開記者會，林月琴痛批，現行《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》形同替地方政府打造「小金庫」，卻欠缺任何有效監督，使罰單收入成為交通安全改革的最大阻礙。

林月琴指出，每年地方政府可取得罰鍰收入 75%—若加上執法機關分配，地方甚至掌握 99% 的罰鍰資源；但中央僅拿到 1%，卻長期被外界誤認是「罰單元兇」。不只如此，規範中要求優先使用於交通安全改善的項目僅占 12%，更未將道路環境改善列為重點，使各縣市大量將罰鍰投入「其他用途」，導致道德風險浮現、法律疑義叢生。

「測速照相的問題核心不是相機設太多，而是制度根本設計錯誤。」林月琴強調，台灣科技執法的設置權在地方政府，且經費來源多來自罰單，因此地方愈設愈多，卻缺乏科學依據。反觀美國加州、日本等地，明文禁止將罰鍰作為警察費用，以避免執法擴張；台灣卻走向反方向，使罰單變成依賴財源，而非交通安全工具。

她呼籲交通部「不要再沉默」，應全面檢討並重寫罰鍰分配辦法，召開專家會議建立合理分配策略，並新增透明監督機制，確保經費真正用於改善道路視距、路口安全、無障礙人行空間等工程面，讓每一張罰單能確實換到更安全的交通環境。

林楚茵則強調，近日罰單風波指責多指向中央，但制度責任根本與事實不符。「交通部不要再當冤大頭了！」她指出，地方與處罰機關取得 99% 收入，卻總能置身事外；中央既沒有掌握大量罰鍰，也不負責科技執法設置，卻成為輿論箭靶。她呼籲改革必須讓權責回到正確位置，讓地方政府承擔本該負的義務。

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，台灣目前速限制定以「設計車速 -10」為基準，但因考量大型貨卡車的安全需求，使一般汽機車容易輕微超速，成為罰單大宗。他認為，此類罰鍰往往與真正惡性超速無關，顯示制度本身就有修正必要；而改善道路環境比擴張執法更能降低事故率。

下一代人本交通促進會理事陳翔庭也指出，速限不應成為地方政治壓力下的產物，而應回到一致、可預測且科學化的專業判準。他強調，「真正能讓人減速的不是相機，而是道路本身。」例如提升路口視距、縮短跨距、道路瘦身、設置庇護島等工程改善，才是讓行車自然減速、有效降低事故的治本之道。

四位與會者共同呼籲交通部與警政署儘速改革制度，將資源導向工程與教育的正向循環，而非形成「罰單多、罰鍰多、事故也多」的惡性循環，要求：一、立即修正缺乏監督、設計失當的罰鍰分配辦法，並優先挹注道路環境改善；二檢討科技執法與速限設置，回歸科學、兼顧交通安全與效率。

