地方政府如合法山賊？綠委曝：超速罰鍰多數入了縣市政府口袋

藝人陳為民近日轉貼「台灣測速照相地圖」，密集程度讓人嘖嘖稱奇，也引發各界討論，對此，民進黨立委林月琴今(11/25)表示，測速照相太多，在於地方政府罰鍰使用分配不當，一張千元罰單，有75%進地方政府口袋，24%進執法機關口袋，1%進入中央，罰鍰收入成地方政府小金庫，而改善交通，應是合理運用罰鍰，而非一再增設測速，又放任交通一再惡化。

民進黨立委林月琴，資料照，林月琴辦公室提供

陳為民近日在社群轉貼分享「台灣測速照相地圖」，圖中的測速照相機密集程度讓他稱奇，並質疑這是賺錢機器，他也直言，對於這種狀況，居然沒有任何民代、朝野人士發聲，若非共犯，就是民代們根本不跟人民生活在一起，並說這是國恥。

林月琴在臉書發文指出，交通部雖有訂定道路交通違規罰鍰收入分配，但是現行條文卻只有優先支應項目，並沒有規定應該要將多少比例用於什麼項目。

林月琴說，自己在去年特別要求交通部，在罰鍰收入的使用項目，應該要增加道路環境的改善，並且訂定一定比例，交通部也納入意見，法案已經預告。

林月琴表示，地方政府掌握大量收入形成小金庫、掌握如何使用這些罰鍰，更掌握要不要、要在哪設置測速照相或科技執法，如果地方沒有將罰鍰用在改善道路環境、而一昧的追求用機器提升道路安全，只會形成惡的循環，出現更多罰鍰、設置更多測速、然後再收到更多罰鍰。

林月琴說，改善道路環境、標線標誌友善、提升交通安全，並兼顧通勤效率，才是合理運用罰鍰的方法，而不是為了要增加收入、一直設置測速，然後放任交通環境一再惡化。

