地方政府提供學生免費營養午餐 教長肯定

教育部部長鄭英耀赴立法院教委會進行報告。

各縣市陸續宣布營養午餐免費，目前僅剩新北市與嘉義縣無法支應經費，而不能提供免費營養午餐，立法院教育及文化委員會今天（19日）安排教育部對營養午餐進行專案報告，教育部部長鄭英耀認為地方政府提供免費營養午餐的政策是好事。

各縣市政府陸續宣布營養午餐免費，目前22個縣市，僅剩新北市與嘉義市表示無法支應，立委柯志恩、萬美玲、郭昱晴、劉書彬、羅廷瑋等關心營養午餐問題，新北市也希望中央政府能提出統一標準，讓地方遵循，羅廷瑋委員更希望教育部能統一全國營養午餐免費，由中央政府支應經費。

廣告 廣告

教育部部長鄭英耀表示，提供免費營養午餐的做法，剛好符合地方自治法的範疇，因為民國99年政府希望以特別預算提供全國免費營養午餐，當時被監察院糾正，但是法令將營養午餐劃為地方政府的權限，因此，地方政府願意提供免費營養午餐，這是好事。

立委羅廷瑋關心確保免費午餐品質問題，建議中央能承擔部分額度，鄭英耀表示，地方政府宣布營養午餐免費，應該已考量到會讓學生吃得健康與安全，他從不擔心地方政府會提供便宜的午餐給小孩，至於午餐的營養，教育部會與地方一起把關，並協助穩定午餐專業人力配置。