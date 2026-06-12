地方政治不說真話 治理風險不斷累積

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

地方政治中，說真話的人變少，未必是個人選擇的結果，而更可能是一種結構性演變，也讓保持沉默往往比提出異議更安全。圖／翻攝高雄市議會臉書

南方微見／前政治工作者

近年觀察台灣地方政治與公共治理的運作方式，可以發現一個逐漸明顯的現象：在許多政策討論、行政決策與地方溝通過程中，「說真話」的空間似乎正變得越來越有限。表面上，各項制度仍正常運作，會議如常召開、政策持續推動、對外說明也維持一致論述，但在更深層的互動結構裡，願意提出直接、尖銳或不利於整體氛圍的意見者，卻逐漸減少。

這種變化往往不容易被外界立即察覺，因為對外呈現的結果仍然是穩定且一致的。然而，一旦深入理解地方治理的內部流程便會發現，許多資訊在進入決策核心之前，已經經過多次協調、整理與修正，使得最初的基層觀察與原始回饋，在傳遞過程中逐漸被稀釋。長期下來，外部觀察者所看到的現象，與地方實際情況之間可能出現落差。

廣告 廣告

造成這種現象的原因，並非單一因素，而是地方政治結構長期演變的結果。其中一個關鍵，在於地方治理高度依賴關係網絡與組織整合。在這樣的體系中，政治與行政運作往往不只是政策辯論，更涉及各種協調、平衡與合作關係的維持。當「維持穩定」與「避免衝突」成為優先目標時，直接表達不同意見的成本自然上升。

在許多地方運作情境中，為了維持系統穩定與決策效率，意見往往會先在內部進行消化與整合。這種機制在短期內確實有助於降低衝突，使政策推動更加順暢，但長期來看，也可能逐漸壓縮異質意見的存在空間，使得不同觀點難以完整進入決策過程。

此外，當地方治理過程越來越依賴協調與共識形成時，「一致性」往往會被視為重要價值，而「衝突性意見」則容易被視為潛在風險。在這樣的文化氛圍下，說出不同意見的人，可能需要承擔較高的社會或組織成本，包括關係緊張、合作困難，甚至被視為不利於整體運作的人。

這也解釋了為什麼在許多地方政治場域中，真正的問題並不一定是「沒有人知道問題在哪裡」，而是「知道問題的人，不一定願意說出來」。因為在一個高度依賴合作與動員的體系裡，維持關係往往比指出問題更重要。

因此，許多參與地方治理的人會逐漸形成一種行為調整：與其提出可能引發爭議的觀點，不如選擇在既有框架內表達可被接受的意見。久而久之，真實但不利於共識的聲音便會逐漸減少，而表面一致性則變得更加明顯。

這種現象還會進一步延伸到資訊傳遞的過程。在多層級的地方治理體系中，基層觀察與實際問題往往需要透過多個節點向上傳遞。在每一個節點中，資訊都可能因為協調、簡化或風險考量而被調整。最終抵達決策端的資訊，往往已經不再是最原始的狀態，而是經過多次篩選後的版本。

當這種資訊過濾機制長期存在時，可能會形成一種結構性後果：決策者所依據的資訊，逐漸與第一線實際狀況產生距離。這種距離未必在短期內顯現問題，因為系統仍然可以依靠既有慣性運作，但在長期累積之後，可能導致政策判斷與現實需求之間出現落差。

更值得注意的是，這種現象並不限於單一制度或單一治理層級，而是許多地方治理系統中可能共同面臨的結構性問題。當治理越依賴穩定與協調，資訊越容易趨向一致；而當資訊越趨一致，異質聲音的生存空間就越縮小。兩者之間形成一種相互強化的循環。

因此，地方政治中「說真話的人變少」，未必是個人選擇的結果，而更可能是一種結構性演變。在特定制度與文化條件下，保持沉默往往比提出異議更安全，也更有利於維持長期互動關係。

然而，這種穩定也伴隨潛在代價。當異質意見持續減少時，系統雖然看似更為一致與可控，但對現實狀況的感知能力可能逐漸弱化。長期而言，這不僅影響政策品質，也可能削弱地方治理對問題的回應能力。

因此，如何在維持治理穩定的同時，保留足夠的意見多樣性與資訊流動，或許是地方政治在未來必須面對的重要課題。因為一個缺乏異議的系統，表面上看似和諧，但真正的風險，往往正是在這種和諧之中逐漸累積。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

北北高的勝選密碼──城市如何選擇自己的治理方式

川普喊要跟「治理台灣的人」談話 賴清德有3件事要說：希望軍購持續進行

陸委會禁地方首長赴海峽論壇 蔣萬安：賴清德說過要跟習近平喝珍奶

《鐵拳教育》女督察被挖超狂過去！雙主修學霸當過三星IT顧問、記者 26歲才轉行拍戲