地方焦慮斗六鐵路高架化進程 張嘉郡：中央莫忽視雲林人安全

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／雲林報導

雲斗縣六市區鐵路立體化計畫自106年啟動可行性研究，108年送交通部審查，並於111年獲鐵道局初審通過。對此，國民黨立委張嘉郡昨（23）日於臉書發文表示，為雲林打造更安全的交通環境，斗六鐵路高架化勢在必行；她強調，斗六鐵路未能夠高架化，是斗六長年難解的痛，每日通勤、上學、送孩子的人，都得冒著危險穿越平交道，「這些年來，已有4人喪生、1人重傷，這樣的傷痛不應再重演」。

張嘉郡表示，去年6月她邀集交通部、鐵道局與台鐵公司南下會勘，當地居民的憂慮與期待，她都看在眼裡；經過多次協調後，目前已順利取得坡度抬升與臨時平交道方案共識，讓計畫再往前邁出關鍵一步。

「今年3月，交通部再以斜率問題要求鐵道局補件，導致進度再度卡關。」張嘉郡指出，事實上，斗六高架化設計斜率符合法規，甚至低於部分已營運區段；目前她也持續與中央溝通、向行政院長卓榮泰及交通部長陳世凱質詢，直到8月1日鐵道局才將修正報告送回交通部。

張嘉郡提到，歷經一年多來，她在立法院不斷地質詢、向中央爭取，然而從去年至今，交通部仍未正式啟動審查程序，甚至再度提出超過60項意見，讓地方長年的努力陷入停滯。

「中央的延宕，讓地方焦慮！」張嘉郡進一步表示，短短1個月內，就有超過 8500位聯署書送出，那一份份簽名，是每一個家庭對安全的呼喊，雲林人期待的是中央的具體行動。

張嘉郡再度重申，這項計畫全長約6.5公里，可消除7處平交道、3座陸橋與2處地下道，並在斗六站南側增設「雲縣府站」通勤車站，將徹底改善交通動線，提升生活品質與城市機能。此外，縣府與市公所早已展現最大誠意，地方配合款32.89億元獲議會支持。

張嘉郡進一步表示，市公所更代表市民提出4大訴求：加速審查程序、落實安全標準、重視交通安全、排除非專業干擾；而在大家不懈努力下，終於在11月20日有了新的進展，順利取得交通部及台鐵公司針對推動方案的確認。

「這不只是斗六的期待，也是我願意承擔的責任。」張嘉郡說，會持續在中央為雲林爭取，督促交通部儘速完成審查與核定，只要雲林人還在等，她就會一直努力，直到斗六鐵路高架化真正啟動，讓安全與希望回到家鄉。

