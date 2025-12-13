地方爭取13年 台南永康網寮里活動中心動土

台南市永康區網寮里活動中心動土。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕地方爭取13年，台南市永康區網寮里活動中心今(13)日動土，工期1年。

永康區網寮里人口數超過8000人，里內長期缺乏辦理各式集會及長者關懷活動的合適地點，網寮里長魏銘城表示，里活動中心的基地約189坪，建坪140坪，原為派出所、市場、公園等用地及部分私人土地，從他13年前上任以來，即積極爭取，2019年獲中央啟動都市計畫重整，終於在今天動土興建。

動土儀式由副市長趙卿惠、民政局長姜淋煌等人主持，永康區的里長幾乎全員到齊，還有市議員、立法委員也到場。

網寮里活動中心為地上2層樓建築，總樓地板面積767.56平方公尺，工程總經費4640萬元，1樓為大禮堂，可辦理各式活動，2樓則預留空間可作為日照或公托等社福空間使用。

台南永康網寮里活動中心由副市長趙卿惠(左4)等人動土。(記者劉婉君攝)

