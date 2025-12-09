地方特產創意大賽9業者優勝 獲經部200萬元輔導資源

經濟部中企署長李冠志主持「2025地方特色產業創意大賽決賽結果說明」記者會。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部中小企業署辦理2025地方特色產業創意大賽，共有9家業者獲選優勝，將獲得經濟部提供200萬元的行銷推廣及輔導資源。經濟部表示，經濟部將在12月17日在台北華山文創產業園區舉行頒獎典禮暨展示會，現場展示城鄉特色。

經濟部指出，大賽初衷為探索全台灣368個城鄉，發掘地方歷史人文獨特性與故事，帶動地方產業經濟力，這次全國徵件高達824家業者，地方參賽涵蓋率高達94%，最終有9組優勝團隊及7組潛力團隊脫穎而出，經濟部將在12月17日下午在台北華山文創產業園區舉行頒獎典禮，並在當天上午舉辦開幕及專家座談。

中企署長李冠志指出，9組優勝團隊可各獲價值200萬元的行銷推廣及輔導資源，7組潛力團隊亦可在明年度優先參與中企署相關輔導計畫。

中企署指出，本次大賽的9組優勝團隊有三項特質，第一是「循環永續實踐」，將廢棄物轉化爲高值資源形成零廢棄產業生態系，將茶渣轉為貓砂的翠峰綠能、開發豆渣循環鏈的大房食品，以及酪梨栽植結合智慧畜牧養殖的北賈科創。

第二是「特色體驗再造」，透過融合在地風土與現代設計，形成獨特品牌記憶，得獎者為推動都市農地食農的栽芽路、鐵道風情的梅酒品牌日造酒妝，及推動風土餐桌計畫的俗女村創意文化。

第三是「產業升級轉型」利用科技、數據與平台再造傳產新商模，得獎者為原住民產銷合作社、微醺農場，及金門總兵宴。

