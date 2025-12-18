地方特色產業創意大賽 9團隊勝出

經濟部長龔明鑫與國家發展委員會主委葉俊顯，日昨聯袂出席經濟部中小及新創企業署主辦的「二○二五年地方特色產業創意大賽」頒獎典禮，頒獎表揚並肯定臺灣地方產業的創意與努力。龔部長致詞時特別感謝國發會長期推動地方創生政策，帶動青年返鄉，本次創意大賽才能吸引眾多團隊參賽，逐漸看到階段性的成果。龔部長指出，地方創生不僅是將故事說好，更重要的是把好故事變成一門好生意，形成良性循環。相較高科技產業，地方特色產業更需在地扎根，理解地方DNA，這份困難與價值，正是長期耕耘地方事業工作者的光耀。

本大賽自今年三月起開始徵件，共吸引八二四組團隊報名參賽。團隊經過初賽、準決賽與決賽激烈競爭，以城鄉發展、產業創新、商業模式等作為評比指標，評選出十六組得獎團隊，包含九組優勝團隊及七組潛力團隊，其中九組優勝團隊並可獲主辦單位提供之行銷推廣及輔導資源。