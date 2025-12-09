地方特色產業大賽 9家優勝團隊獲200萬等值輔導

經濟部日前公布「2025地方特色產業創意大賽」優勝名單，預計17日舉辦頒獎典禮。經濟部中企署今天(9日)指出，明年將給予這9家優勝團隊每家新台幣200萬元等值的行銷推廣及輔導資源，另7家打入準決賽的團隊則可優先參與明年度中企署相關輔導計劃，盼擴大推廣這些團隊形塑的循環永續實踐、特色體驗再造、產業升級轉型模式，提升地方特色產業競爭力。

為因應國內外環境挑戰，急需導入數位及淨零轉型、通路等輔導資源，強化地方經濟韌性，經濟部中企署今年舉辦「地方特色產業創意大賽」，廣邀全台368鄉鎮市區，選拔最具歷史、人文、獨特、故事性的地方特色產業。在經過書面審查、初賽、準決賽、決賽等階段評選後，最終從全國824家報名團隊中選出9家優勝團隊。

中企署長李冠志9日說明，這9家各自在循環永續實踐、特色體驗再造、產業升級轉型等3面向展現經濟新動力。例如大房食品，將豆乾產業中的豆渣廢棄物拿出來作為共同原料池，再研製成高纖餅乾、能量棒等，每月可減少2公噸以上廢棄豆渣；日造酒妝將梅酒品牌結合嘉義鐵道旅遊，打造全新觀光體驗；宜蘭大同鄉的原民產銷合作社則是由31位泰雅青農將數據結合科技，導入高山甘藍種植，並邀請消費者上山看菜，進行泰雅文化之旅及食農教育，既能降低市場價格波動帶來的衝擊，也為當地部落創造70多個就業機會。

李冠志指出，17日將在台北華山文創園區舉辦頒獎典禮，對於獲勝的9家團隊，中企署除了給予通過初賽的新台幣10萬元獎金外，還將提供明年度200萬元等值的輔導資源服務，包括研發、升級轉型、淨零減碳、布建國內外市場通路等，讓業者持續成長茁壯，進而將成功模式推廣至全台。他說：『(原音)如果他產品是急於要做一個品牌、產品的一個設計跟規劃，相關的一些專業費用我們會幫他來支應。比如要擴展到通路平台，我們也願意幫他來負擔相關費用；進一步如果要洽詢國內外一些合作夥伴、引進相關技術，這個我們也會這個面向來協助，所以大概就從技術、經營管理、品牌，從設計、行銷、市場發展等給他(資源)來運用。』

李冠志表示，對於通過準決賽但止步決賽的7家團隊，中企署也將給予優先參加中企署明年輔導計劃的機會，盼這些優質提案內容能持續落實，並協助地方產業找回鄉鎮榮耀及歸屬感。



※飲酒過量，有害健康；飲酒過量，害人害己；酒後不開車，安全有保障；未成年請勿飲酒。