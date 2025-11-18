地方環保機關推動清潔隊安全衛生評比宜縣獲優等

為預防職業災害發生，促進全體清潔隊員之職業安全與健康管理，宜蘭縣於環境部辦理之「一一四年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」中表現優異，榮獲全國第二組縣市組「優等」。同時，礁溪鄉公所在第三組公所組評比中脫穎而出，榮獲「特優」，宜蘭市公所亦表現傑出，獲頒「優等」殊榮，展現宜蘭縣政府與各鄉鎮、市公所在清潔隊職業安全衛生推動上的卓越成果。縣府縣務會議於昨（十八）日縣環保局長許嘉琦獻獎給代理縣長林茂盛接受。代理縣長林茂盛強調，這是縣府與公所夥伴共同努力的結果，在確保每人在安全的環境服務，請環保局朝「零職災、零傷害」目標邁進，在安全友善的環境為鄉親服務。

代理縣長林茂盛表示，清潔隊是守護環境的第一線英雄，縣府非常重視隊員的安全與健康，未來將持續精進清潔隊安全衛生管理，推動「零職災、零傷害」目標，期望讓隊員在安全無虞的環境中為鄉親服務。此次榮獲中央肯定，不僅是對環保局與各公所努力的肯定，更是宜蘭縣推動職業安全文化的重要里程碑。

環保局長長許嘉琦表示，環境部對清潔隊員的環境安全和衛生管理越來越重視，各鄉鎮市在這方面也有所進步。環保局召集各鄉鎮市，確保清潔隊員的衛生安全符合勞基法的規定，並要行駛求對執衣、執護及安全作業的要求持續進行精進。感謝這些努力，環保局獲得縣市組的優等，礁溪鄉和宜蘭市分別獲得特優和優等。此外，垃圾車和資收車已配備防墜裝置，並要求清潔工作人員穿戴安全鞋及其他安全配備，包括安全鎖和護欄。因為清潔隊員在行駛中的車輛上工作，如果發生墜落會造成重大傷害，防墜措施因此成為首要任務。

環保局以多元策略輔導縣內公所清潔隊，從改善工作場所安全環境、健全職安衛管理制度、推動健康促進，到強化安全衛生意識等面向積極落實。除邀請職安專家至各鄉鎮、市公所清潔隊進行輔導訪視外，另補助公所推動安全裝備更新，包括防墜安全帶、安全鞋、垃圾車護欄及資收車防墜設施安裝等。