地方申請鹽水翁鐘五故居文資保存 尊重後代意願

鹽水區翁鐘五故居目前損壞嚴重。(記者王涵平攝)

〔記者王涵平／台南報導〕興建於1943年的鹽水區翁鐘五故居，融合漢式、西式與日式為一身，反應日治時期台灣建築受外來文化影響下所產生的特色。地方爭取列入古蹟或歷史建築進行保存，南市文資處今日會勘，翁家第3代表達沒有現址保存意願，地方表示尊重，但希望爭取現有大木構等文物，未來可以收入文資建材銀行。

翁鐘五醫師於1896年出生於嘉義縣義竹，與鹽水漢醫王清賀之女翁王鵲結婚後負笈東瀛，至東京醫專、東京帝國大學醫學部研究，1926年取得醫學士學位返台於鹽水布街(今三福路)開設「鐘五醫院」。1942年日人為興建伏見宮貞愛親王紀念碑，將葉連成商號大厝第二進花廳拆除，翁鐘五以1800百圓購得包含大木構、青斗石柱珠與石刻、泉州白石板與石砛、綠釉花磚等拆卸建材，用於興建自宅(故居現址)。

廣告 廣告

鹽水區翁鐘五故居目前損壞嚴重，文資委員認保存不易，現有大木構等文物可考慮收入文資建材銀行。(記者王涵平攝)

1943年翁鐘五自宅落成，起初於西側廂房作為診療空間。1950年代初將弟翁炳榮位於關子嶺別墅的大木構架等建材拆卸，於大厝西側的空地重新組裝作為新的診療空間，包含診間與病房等。翁鐘五於1971年辭世後，故居經水災破壞、荒廢至今。

地方文史工作者陳瑩如表示，翁家後代曾主動提議申請文資保存，但今年1月初發現故居現址動工拆除，經了解為二代長者年事已高，希望儘快處理土地。有文資委員會勘後初步認為損害嚴重，保存不易，可考慮二進精彩木構件能否保存於建材銀行。

申請保存的林奕安長期關注老屋建築，認為翁鐘五故居以漢人傳統民居為基底，再融合諸多當時流行建築元素，如和式的總鋪(高架木地板之寢室)、上下拉窗、釉燒面磚、六角形馬賽克地磚等，建築兩側牆基以綠釉花磚做通氣孔，並設置採托次坎柱式(TuscanOrder)的外廊，有「陽台殖民地樣式」的味道，建築本體與診間之間則有日式庭院造景等。融合兩個時代，多個文化的建築特徵於一身，為當今現存絕無僅有的案例。

【看原文連結】

更多自由時報報導

退貨率高、品質差！好市多員工揭「7大地雷商品」清單

美股收盤》川普再掀關稅風暴！道瓊重挫870點 台積電ADR下殺4.45％

慢性發炎有救了？科學家找到人體內建「熄火開關」 關鍵竟是脂肪

阿蘇火山口邊發現直升機殘骸 直播鏡頭疑捕捉到墜毀瞬間

