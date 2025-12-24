地方盛傳「黃敏惠暗挺王美惠」恐衝擊選情？張啓楷：藍白合成功謠言就會不攻自破

針對地方盛傳「黃敏惠暗挺王美惠」引發藍白內部擔憂，今天獲民眾黨徵召參選嘉義市長的張啓楷今天（24日）回應，他相信待藍白整合完成後，黃應該就會站出來，全力支持藍白推出的人選。（圖／李智為攝）

2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長，但地方盛傳現任國民黨籍嘉義市長黃敏惠暗挺民進黨提名人選王美惠接班，引發藍白基層擔憂。對此，張啓楷今天下午在記者會上表示，他和黃敏惠認識非常久，基於市政等議題，彼此有非常多合作。他相信待藍白整合完成後，黃敏惠應該就會站出來，全力支持藍白推出、也最有可能當選嘉義市長的人選。

民眾黨今天下午正式徵召張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。

對此，張啓楷今天下午在徵召記者會上回應，這個謠言其實已經傳一段時間了，包括黃敏惠本人，連她自己都有出來澄清。而他和黃敏惠都在嘉義市出生，自己2年前當立委，第一件事情就是在嘉義市成立服務處。

張啓楷說，那天黃敏惠不只自己來，還帶著所有局處首長一起來，大家都聊得非常高興，而這2年來嘉義市政府有非常多政策需要中央配合、需要中央幫忙，自己幾乎都在第一時間協助。所以基於市政等議題，彼此有非常多合作。

此外，張啓楷表示，他和黃敏惠其實也認識非常久，從他當時還在做政治節目、當記者時，彼此就認識，且是他爸爸和黃敏惠本來就有共事，彼此有私交。因此他認為，只要藍白完成整合，黃敏惠並不會有外界謠傳的狀況，反而應該會站到第一線，幫助藍白推出最強人選。

張啓楷提到，藍白兩黨主席及兩邊的主管，這段時間都表達了非常重要的事情，首先就是針對藍白合，特別是在嘉義市、宜蘭縣，及其他可能參選的縣市，包括新北、新竹等，彼此都遞出善意。

張啓楷續指，國民黨主席鄭麗文也說過，如宜蘭縣藍營內部可能會先整合出一組人選，再進一步透過協調或民調，共推藍白合最強人選，贏得選舉。

張啓楷強調，嘉義市其實也一樣，所以他認為這些謠言只要藍白合成功，自然就會不攻自破。他也相信待藍白整合完成後，黃敏惠就應該會站出來，全力支持藍白推出、也最有可能當選嘉義市長的那一位人選。



