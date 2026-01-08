地方縣市要中央幫忙免費營養午餐 李慧芝：速審院版《財劃法》

行政院發言人李慧芝主持行政院院會後記者會。廖瑞祥攝



因應《財政收支劃分法》修正上路，各地方政府統籌分配稅款大增，紛紛端出免費營養午餐政策，對此李慧芝表示，部分縣市要求中央政府協助，但在《財劃法》修法後，中央財政能力削弱，籲縣市首長要求選區立委速審院版《財劃法》，才有機會讓學生獲得均衡照護。

許多縣市近期紛紛提出學童免費營養午餐政策，已經有16縣市響應，不過新版《財劃法》上路後，有些縣市獲得的稅款明顯不及於其他縣市，在沒有中央挹注的狀況下，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣與澎湖縣的預算都將低於去（2025）年。

李慧芝說明，新版《財劃法》造成水平分配嚴重不均衡，有些縣市統籌分配稅款增加，造成免費營養午餐政策不一的狀況，有些城市的確希望中央協助，但由於中央財政能力已大幅削弱，舉債3000億，呼籲各縣市首長要求選區立委支持院版《財劃法》，讓各地方的學生都可以獲得均衡的照護。

由於立法院通過新版《財劃法》，各縣市需自籌以及受補助的中央統籌分配款大幅變動，中央政府特地在今（2026）年度總預算當中編列的321億元，以確保相關縣市獲得統籌分配稅款以及補助款，能夠不少於去年。

根據主計總處公布新版「115年至117年各直轄市及縣市政府財力級次表」，第一級為最優，第一級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣，第二級包括新北市、金門縣、花蓮縣，台東縣與花蓮縣都分別從第五級大躍升，新竹縣與新竹市則從原本的第三級同步提升至第一級。

主計總處公務預算處長許永議說明，財力級次是依照公式計算，是依照近3年自有財力的平均值，依序分為5級，每3年檢討一次，由於《財劃法》修法後，總共釋出4165億，各縣市歲入增加，分配不均，也造成縣市之間財力有所變化。

許永議解釋，台東縣從第五級躍升為第一級，過去自有財源僅36%，但依照新版財劃法則增加137億，自有財源有104%，也就是歲入多於歲出，在全台排名第四，所以就躍升為第一級，新竹市增加213億、新竹縣增加182億，台南市雖增加159億，但成長率在各縣市當中偏低，所以才向下掉。

許永議感嘆，過去滾動式檢討多半只有上下一級之間的調整，這次是因為修法才有從第五級或第三級躍升到第一級的狀況。李慧芝也說明，台北市與台東縣都大幅增加，造成縣市分配不均，這就是倉促修法結果，呼籲立法院儘速審議院版《財劃法》。

政委林明昕也補充，立法院去年3月通過《財劃法》修正後，雖然申請釋憲，但是並沒有申請「暫時處分」，所以仍依照新版《財劃法》編列統籌分配稅款。

