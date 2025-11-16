地方聯合政府 基隆暢談經驗

正副市長謝國樑、邱佩琳受邀出席「聯合政府的理論與實驗─地方政府聯合治理初探─基隆經驗」巡迴論壇。（市府提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

市長謝國樑及副市長邱佩琳十六日受邀出席「聯合政府的理論與實驗─地方政府聯合治理初探─基隆經驗」巡迴論壇，向產官學界分享近三年在市政建設上的成果與經驗。內容涵蓋城市發展、產業推動與跨部門治理，展現在地方治理上的具體實踐。

基隆市長謝國樑在論壇中指出，基隆身為大臺北東側的重要海港城市，兼具商港、郵輪港、遊艇港及漁港等多元功能。(基隆市政府提供)

謝國樑在論壇中指出，基隆身為大台北東側的重要海港城市，兼具商港、郵輪港、遊艇港及漁港等多元功能，卻長期面臨財政分配不均與外縣市通勤率偏高等結構性挑戰，使城市在產業發展與就業平衡上承受壓力。

廣告 廣告

他表示，疫情後基隆郵輪經濟強勢復甦，今年預報航次達四百七十二艘次，為地方帶來可觀觀光效益與就業機會。展望未來，基隆捷運的五堵、六堵與七堵三站可望成為容納上萬人就業的產業新聚落，並將帶動城市腹地擴張；市府也規劃於五年內完成三座購物中心，打造新的城市生活與商業節點。

邱佩琳則分享市府落實跨部門協作的具體作法，包括公車亭優化、地下道環境改善、公私協力推動城市美化，以及她在社福與衛生領域負責的政策整合工作。她指出，許多空間改善與文化推動的政策，往往涉及多單位職掌，唯有跨部門合作、明確分工、持續溝通，才能真正讓政策落地，並有效回應民眾需求。

謝國樑提到，他的市府團隊來自不同政治背景，但因共享城市發展目標而能夠相互支持，透過充分協調與溝通，形成穩定、凝聚且具效率的行政團隊。他強調，唯有團隊合一，才能推動大型建設與改革。

邱佩琳亦表示，跨領域與跨團隊合作，是基隆近年推動公共建設與社會政策的重要推力，使基隆能在競爭激烈的城市治理中展現亮眼的成績。