地方補助款被砍 盧秀燕：地方咬牙硬撐，盼中央迎合地方需求





台中市議會市政總質詢，市議員關切財政收支劃分法修正公布後，中央大砍對地方的補助，恐怕衝擊社會福利、教育及建設推動，要求市長盧秀燕要展現強硬態度，捍衛地方財政自主權。

市議員張廖乃綸說，財政收支劃分法修正公布後，行政院立刻修訂「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，導致115年中央對地方補助的經費大幅度減少。台中市115年整體獲得的補助款(包括一般性及計畫型)共372.9億元，比114年補助款530.31億元減少了157.41億元，減幅高達3成，包括社會福利、教育、基礎設施及公共安全等面向都受影響，例如，教育局就被砍了38億多，電費、營養午餐等受影響，社會局的低收、中低收入戶就學及生活補助也被砍。

張廖乃綸說，財政收支劃分法從民國88年修正施行以來，歷經地方改制為6都、16縣市，中央及地方收支劃分結構失衡，地方自有財源嚴重不足，導致台中市上繳的稅款多，但分配到的卻很少。立法院因而修正財政收支劃分法，並且於今年3月經由總統公告，擴大中央統籌分配稅款的規模。但行政院大玩文字遊戲，苛扣全國各縣市一般性補助款與計畫型補助款，立委再次通過修法，要求將先前中央砍地方補助款全數填上，還明定地方計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值，但行政院長卓榮泰卻說要全面開戰，她要求市長盧秀燕要展現強硬態度，捍衛地方財政自主權，不能讓中央大砍補助款，損害人民權益。

市長盧秀燕說，對於中央砍補助款市府感到非常頭痛，如果補助款不能到位，有些建設、福利都會受影響，市府目前只能地方補助款，先編預算應急，但巧婦難為無米之炊，沒有財源再好的構想也無法執行。市府目前仍抱著希望，希望行政院與立法院討論協商之後能有好消息，也希望行政院長能迎合地方需求。

