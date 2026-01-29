地方財力升級，卻拿去請吃營養午餐？新財劃法遇選舉年的三大荒謬

看著台北市市長蔣萬安在螢幕前宣布營養午餐全面免費，國一生家長許小姐絲毫沒有喜悅感。「我兒子常抱怨不是吃到沒熟的飯，就是沒味道的冷凍炸魚塊，」許小姐語氣無奈地說，連家長自己付錢，品質都不盡人意，現在改由政府買單，對菜色壓根沒信心。

財劃法大修，中央下放千億稅收，原本應該是提升地方自治能力的契機，卻在地方選舉年的催化下，演變成一場各縣市不得不跟進的「社福軍備競賽」。這場賽事背後，隱藏著三大荒謬現象。

第一幕是，連最窮的六縣市，都誓言要舉債或延後重大建設，跟進這場遊戲。

荒謬一：6窮縣舉債也要請客

在財劃法上路後，各縣市財力重新洗牌。雖然中央下放4000多億統籌分配稅款，但對彰化縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、連江縣和澎湖縣這6縣市來說，因中央補助款同步大減，加減之後，手頭反而比修法前更緊。

廣告 廣告

為了補破網，行政院編列321億財政均衡預算，幫助窮縣。沒想到，這筆救命錢還沒下到窮縣，這些縣市卻已開了地方選戰的支票。嘉義縣、台南市、屏東縣都宣布跟進全面營養午餐政策。「縣市政府多拿的錢應該要拿來建設，」主計總處副主計長陳慧娟語重心長地說。

其實過去為了避免地方政府亂花錢，中央透過補助款的機制，限定要用在教育、社福、基本設施等指定用途；但現在以統籌分配稅款發下去，變成地方政府可自由運用的財源，除了地方議會，幾乎沒有制衡機制。

荒謬二：6富縣吃飽還喊餓

台北市確實有本事幫公私立國中、小的營養午餐費買單。因為台北市近三年自有財源逾千億，新財劃法上路後，又因「人口」與「營業額」指標權重高，多拿了404億。

受惠分配指標的，不只台北市，新竹市、新竹縣、台東縣、金門縣、苗栗縣在新財劃法底下，扣除中央補助款後、由地方自籌的財源，已超過一整年的歲出。意思是，這6個縣市現在靠自己就能吃飽，不需要再跟中央拿錢。

但擁有最強財力的台北市，一邊豪擲20億支應營養午餐，另一邊卻高喊捷運建設有近60億缺口，要中央買單。台東縣也宣布今年免費營養午餐上路，但同時暫停了動物保護專線服務，甚至，在地立委明知台東是颱風直接侵襲區域，防災、水利工程至關重要，卻未見回頭要求縣府增加預算，反而是向中央伸手，要求從寬核予經費。

曾任北市研考會主委、文化大學國發與大陸所兼任教授曲兆祥觀察，現在爭議頻生，主因錢權下放，但事權未經充分討論，並達成共識所致。因此，才演變成現在人人想請客，卻沒人想買單的窘境。

荒謬三：地方預算一改再改，午餐經費沒過議會

當政治人物在台前風光宣布利多，幕後的地方財主人員卻正經歷一場行政煉獄。

蔣萬安免費營養午餐政策講得斬釘截鐵，但預算至今還沒經過議會審議通過。因為中央去年中才確認統籌分配稅款，地方局處根本來不及編進8月底的預算書，只能等今年農曆年後提追加預算。

這場社福軍備競賽已經模糊了地方自治的本意。當地方首長用錢換取選民的好感時，長遠的基礎建設、防災工程、公共服務品質將會付出代價。一時的選票牛肉，可能是苦了未來世代。

文：楊竣傑 圖片來源：呂恩賜攝

看更多天下雜誌

大同從廢墟中醒來 獨家專訪張榮華雙臂：重電老將、地產專家能把祖產變鑽石？

「教授，我想來台灣讀書」 一封即時錄取信，印度偏鄉青年變台積戰將

台積2奈米清潔靠它！台塑德山槽車直通無塵室，「18天」改寫石化命運

理財專家：人生必做6大規劃，用死薪水打造退休金庫

立百病毒致死率近6成，症狀像感冒？傳染途徑、預防方式一次看

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載