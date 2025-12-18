地方財政壓力加劇 中國農民工歲末討薪潮再起

（中央社台北18日電）中國農民工欠薪問題已持續20多年，始終未能徹底解決。臨近歲末，過去兩星期中國再出現農民工討薪事件。分析指出，近年來中國地方財政壓力加劇，進一步加大農民工討薪的難度。

新加坡聯合早報17日報導，僅過去一週，中國各地發生的農民工討薪事件已超過10起，討薪方式包括堵路堵門、停工抗議、網路平台發文等。

報導根據網傳影片表示，廣西百色一處高速公路上，10多名工人15日堵路討薪；湖北漢川一服裝廠工人則因討薪無果，數十人於13日堵路維權。

受房市下滑影響，建築業成為討薪問題的重災區。據網傳影片，黑龍江大慶一處建築工地，數名工人為了討要工資，14至15日在塔吊起重臂上停留了兩天一夜。

另一名疑似為建築工人的網友17日則在網上發文稱，一家建築業的中央直屬企業拖欠款項，「我們無法生活了」。評論區有網友稱「工地要錢一年比一年難」；也有人說「21年的都沒要到」。

除了拖欠工資，報導說，另有部分製造業雖維持生產，但卻透過減少工時、調低津貼等方式以降低成本，這些作法引發員工不滿，深圳一家科技公司本月就出現持續一星期以上的大規模罷工。

中國官方也注意到勞動者年底討薪難的問題。上週召開的中共政治局會議將解決欠薪列為明年經濟工作之一，提出「解決好拖欠企業帳款和農民工工資問題，兜牢民生底線」。

在此之前，中國國務院就業促進和勞動保護工作領導小組辦公室10月底也發布通知，自11月1日至2026年春節前，在全國展開「治理欠薪冬季行動」，全面糾治欠薪行為。

相關部門隨後相繼作出反應，例如中國最高檢察院11月28日下發通知，要求全國檢察機關從嚴懲處惡意欠薪犯罪，高質效辦理涉欠薪糾紛案件。

中華全國總工會也於本月10日印發通知，提出展開治理欠薪冬季行動的具體舉措，包括跟蹤處置欠薪案件、及引導職工理性合法維權等。

報導引述日本創價大學教授林大偉指出，中國官方正透過多種方式緩解農民工欠薪問題，但拖欠工資的具體原因仍不完全明確。部分西方媒體去年曾將經濟疲軟視為潛在原因之一。

新加坡南洋理工大學社會學副教授占少華則指出，農民工欠薪問題由來已久，可追溯至90年代末，2000年代初期尤為嚴重，官方當時曾推出「工資保證金」制度，要求施工方預存資金，用於因應欠薪問題。

他說，中國政府雖提出眾多政策，但從官方每年公布的追回欠薪金額來看，農民工欠薪問題一直沒有徹底解決，而且每年底都會集中爆發。

報導引述中國最高法院數據顯示，2022年9月底至2023年1月期間，全國法院2023年共執結農民工工資案件逾15萬件，執行金額人民幣78.83億元。

占少華進一步指出，近期出現的一些新趨勢，也使農民工欠薪問題更加突出。一方面，政府財政承壓，而不少工程項目由政府作為發包方，一旦拖欠工程款，風險便會傳導至農民工，而且影響更為嚴重。

另一方面，工程數量減少也加大了農民工就業難度，一些人不得不接受不合理條件，甚至未簽訂保障自身權益的合約，並因此增加了討薪難度。

他說，「盡管官方出台多份文件，但在整體經濟下行帶來的結構性壓力下，農民工在維護自身權益方面，面臨更大困難」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1141218