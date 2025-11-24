地方財政艱難 議員提議修財劃法改善市民福祉 盧秀燕：若財政盈餘增將加強長照與兒福

台中市議會(24)日進行定期會市政總質詢，市議員李中表示地方財政艱難，需要透過財劃法的修改，才能確保公務的正常執行。李中議員表示，若未來通過財劃法修正並獲得更多資金，建議市長盧秀燕應優先關注降低市民生活成本，並將此訴求落實在市府各項施政計劃中。對此，盧秀燕回應（如圖），她非常認同議員的建議，一直以來她的施政方針，就是專注在改善市民經濟和生活，若財政盈餘增多、將加強長照與兒童福利。

李中議員指出，市政府今年的預算審查可謂史上最混亂，總統賴清德當過立委，地方首長，很知道地方財政困難，中央政府一方面提供經費，卻又再度扣回，導致地方財政不穩。他希望市府財政狀況若有改善，應優先考慮提高營養午餐的補助標準，改善學生餐飲質量，讓孩子們的每餐金額達到80元的標準。他也提到，市政府應加強長照服務，關心弱勢族群，特別是那些缺乏家庭支持的老年人，並呼籲同時也應該積極關注年輕家庭的生養負擔，增加對幼兒的生育補助，幫助年輕父母減輕生活壓力。

盧秀燕表示，市政府一直致力於降低市民生活成本，並強調在營養午餐補助已是六都最高，若財政狀況允許，將優先改善學生餐飲，她指出，如果市府有餘裕，她很願意讓孩子們吃得更好、更飽。此外，市府也積極推動長照領域，包括建設市立醫院長照機構，並已在全市開設多處長照據點，是六都第二。盧市長還提到，市府會在有限的預算內，努力提升生養補助，並隨著財政狀況改善，進一步擴大這些政策。

教育局表示，市府對學校午餐的補助有增無減，目前對二萬多名弱勢學童提供學期中全額營養午餐費補助，學校沒上課期間則提供安心餐券，全年都有補助。另外，所有學生也都有相關補助，市府一年補助約14億，除推動全面免費營養午餐的桃園市，台中市所編列的午餐預算，是直轄市中最高的；明年中央因財劃法不提供「國產食材10元獎勵金」，市府已於明年預算中全額編列5億1千多萬元，學生午餐絕對不打折。

衛生局指出，依據衛生福利部今年8月31日公告，台中市長照ABC據點合計1,973處(A據點106處、B據點1,370處、C據點497處)，為六都第二，市府將持續佈建長照資源，提供可近性長照服務。

社會局說明，「台中愛胎萬計畫」給新生兒家庭最實際的支持，預計明年1月1日起實施，生育第1名子女、第2名子女持續補助2萬元；從生育第3名子女開始，每多一個孩子，就加碼1萬元，也就是說，生第3胎補助3萬元，生第4胎補助4萬元，以此類推，減輕多子女家庭的經濟壓力，讓更多父母能放心迎接孩子的到來。