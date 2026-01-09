地方財政難扛！嘉義市災損3億等嘸錢 王美惠追中央金援

嘉義市立委王美惠要求國土署將嘉義市所需復建經費專案報請行政院。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真〕

嘉義市受去年丹娜絲颱風及728豪雨重創，市府提報中央尚需求3億元復建28處公園及大量行道路樹，至今無下文，中央風災特別補助款僅剩2000萬元，立委王美惠9日要求內政部以專案報行政院盡速核撥。

嘉市府建設處指出，去年風災後普查災情，8月提行政院約需3.6億元經費復建，包括全市28座公園樹木倒塌嚴重、設備待修、行道樹大量倒伏斷裂等，國土署去年11月間來勘察後未回覆，今年1月7日市府再行文行政院，目前還在等中央回覆。

王美惠9日邀集公共工程委員會及內政部國土管理署，召開災後重建經費協調會。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

王美惠說，丹娜絲颱風罕見自嘉義登陸，災情嚴重，倒伏樹木超過1.5萬株、斷枝逾2.4萬株，園燈損壞逾100盞、設施受損約400處，修復工作艱鉅，地方財政難以獨力負擔，中央必須即時支援。

王美惠9日邀集公共工程委員會及內政部國土管理署，召開災後重建經費協調會，她說，中央依「災後復原重建特別條例」編列16.5億元修整道路、公共設施、橋梁及清淤，目前已補助各縣市政府約9.6億元、垃圾清運約6.7億元，合計約16.3億元，目前僅剩2000萬元餘額，但嘉義市修復經費尚需約3億元。

王美惠說，已要求國土署將嘉義市所需經費專案報請行政院，動用預備金支應，國土署與公共工程委員會也承諾全力支持，並請市府先行修正相關項目單價，後續採實作實算方式辦理，以利審查與發包作業加快進行。

王美惠還提到，此次風災國土署已先行補助嘉義市兒童福利中心外牆整修及港坪運動公園體育館修繕，共計1400萬元。

