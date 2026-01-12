地方財源有限 1200定期票僅能撐半年基北北桃籲中央速提應變方案

基北北桃公共運輸發展平台會議四市盼維持通勤族權益。（圖：新北交通局提供）

▲基北北桃公共運輸發展平台會議四市盼維持通勤族權益。（圖：新北交通局提供）

新北市交通局今（十二）日表示，TPASS基北北桃一二○○定期票是由中央主導推行的重要民生政策，新北市政府今年度預算已編列十一億元作為地方負擔款，推估能支撐五至六個月，呼籲中央盡速明確決定挹注地方，共同維持TPASS政策延續穩定運行。

新北交通局長鍾鳴時指出，TPASS基北北桃一二○○定期票自一一二年七月上線至今，已成為民眾通勤、通學所仰賴，去（一一四）年平均每月購買人數更已達五十五萬人，自上路以來累計服務超過十三億人次。鍾鳴時說，新北市府今年度預算已編列十一億元專款撥補定期票公共運輸業者，經基北北桃公共運輸發展平台會議討論，為落實此重大政策，仍以地方政府先行籌資代墊，推估可支撐五至六個月左右；強調在中央尚未撥付地方補助款之際，對於上年度剩餘款應允予繼續延用，以確保TPASS服務不中斷。

鍾鳴時表示，政策連續性與穩定性是公共服務的基礎。TPASS為中央推出、攸關全國通勤民眾的重要民生政策，中央應盡力溝通協調提出應變計畫，與地方政府共同守護通勤族權益，讓TPASS公共運輸定期票永續經營。