地方選戰加溫 賴總統盼蘇巧慧成新北市媽媽市長

2026年地方首長選舉起跑，賴清德總統今天(27日)晚間出席新北市雲林同鄉會會員大會時，大讚民進黨新北市長參選人蘇巧慧多次拿下國會評鑑優秀立委第一，比他還厲害，若能獲得市民支持，未來將成為新北市媽媽市長。

新北市長選戰逐步升溫，民眾黨主席黃國昌27日下午宣布參選2026年新北市長，獲得民眾黨前黨主席柯文哲現身力挺。而民進黨方面，賴清德總統出席新北市雲林同鄉會會員大會時，也向在場民眾力推代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧以及參選雲林縣長的立委劉建國。

賴總統指出，大家對蘇巧慧都很了解，為了照顧弱勢、投入社會公益，從律師投入政界，當立委的成績比他還要厲害，希望大家支持蘇巧慧成為新北市的媽媽市長。總統說：『(原音)我跟大家報告一個成績，(蘇巧慧)比清德還厲害，連續17次立法院委員評鑑第一名，掌聲鼓勵一下！所以我說蘇巧慧如果能夠得到大家支持，以後就是我們新北市媽媽市長，大家說對不對！』

賴總統表示，劉建國多年來爭取雲林地方建設、照顧鄉親健康，包括台大醫院雲林分院虎尾院區醫療大樓、整治濁水溪百年風飛沙等，還催生百億癌症新藥基金，籲請雲林鄉親給予支持，讓劉建國以後做事更努力、更打拚。

賴總統也提到，新北市雲林同鄉會理事長邱識琪稍早致詞時希望他要發揮智慧、拿出勇氣，守護國家安全，在維護台灣民主的同時，也要發展經濟，讓人民生活過得更好，他承諾一定會照這個方向打拚，也希望大家能做他的後盾。