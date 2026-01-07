地方配合款增10％！雲林縣財力「被」升級 張麗善錯愕

雲林縣府財政能力突然被中央升一級，張麗善今表示將回文嚴正表達立場，圖為張麗善出席雲林縣警局新春活動。（周麗蘭攝）

雲林縣府前天收到行政院主計總處行文財力等級從第五級升為第四級。最直接的衝擊是未來中央補助計畫的地方配合款比例從10％提升至近20％，金額多一倍，縣長張麗善錯愕「雲林縣什麼時候變得這麼有錢」，不解中央提升財力的依據，擔心日被迫要舉債，將行文中央嚴正表達立場。

雲林縣115年度歲入預算528.33億元、歲出534.77億元，短絀6.43億元，歲入較114年幾乎未增加。

行政院主計總處日前行文雲林縣府，財力等級從第五級升為第四級，縣府相當驚訝，因為以114年計畫型補助約150億元為例，雲縣府以第五級財力需自籌10％、約15億元，財力升級為第四級，配合款將倍增至30億元。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣什麼時候變得這麼有錢？怎麼會一夕之間從五級財力變成四級財力？很錯愕、難以理解。

張麗善指出，雲林至今並未獲得中央政府實質、充裕的財政挹注，將回文請中央說明財力提升的具體評估標準，嚴正表達立場。

她質疑，中央是否評估財劃法修正後地方政府預算可增加，乾脆調升地方政府財力等級，左手給、右手扣，「等於逼著我們舉債過日子」。

雲林縣府在100年至111年曾被列為財政第四級的地方政府，雲林縣府財政處解釋，雲林縣過去長期虛列近30億元預算，加上台塑企業早年大筆回饋金挹注，縣府財力等級列為第四級，算是虛胖。

財政處說，縣長張麗善107年底上任後核實編列、不浮編，加上台塑回饋金逐年減少，112年度起雲林縣府財政被調為第5級，但才3年就被升級為第4級。

