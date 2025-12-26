地方頭痛人物！ 男隨機攻擊 吸毒前科曾進勒戒所

台北市 / 綜合報導

這名隨機攻擊人的何姓男子，他沒有工作，過去就曾有吸毒前科，曾進出過勒戒所，在當地成為了附近民眾的頭痛人物。這次犯下傷害案，當下被攻擊的婦人回想事發過程，還是覺得相當驚恐，幸好有及時阻擋何姓男子的攻擊，傷勢才沒有這麼嚴重，婦人也提到，何姓男子當下兩眼無神，揮砍完之後還一度倒地，懷疑他是先使用毒品接著犯案。

受傷婦人說：「這裡還有腋下腰側這邊。」用手比著這個自己受傷的部位，她就是昨(25)日被何姓男子持利器攻擊的婦人，事發隔天回想還是餘悸猶存，當天下午她待在店家內，何姓男子卻無緣無故持利器闖進她的店裡面，什麼話也不說，就直接朝她攻擊。

事發當天，何姓男子就在苗栗源林街，超商旁巷子內的店家犯案，朝婦人攻擊完之後整個人跌倒，接著又跑到超商內想二次犯案。受傷婦人說：「我當下就報警了，警方馬上一下就到了，他就跑到超商去，砍了一個摩托車，也想要砍店長 還好一下警察就來了，壓下去就帶走了。」

警方調查何姓男子是當地的吸毒人口，過去就有吸毒前科，就連婦人也說，當下被攻擊她有看到對方的正臉，兩眼恍神，懷疑他當下就有使用毒品。受傷婦人說：「聽鄰居都說，他不是都進進出出，去坐牢戒毒什麼的，關一關就出來，沒多久又出來，現在又發生這種事情。」

何姓男子沒有工作，過去就經常因為吸毒進過勒戒所，在鄰居眼中，早已是這一帶頭痛人物，如今又發生持利器隨機攻擊人的案件，已經讓周圍的住戶人心惶惶。

