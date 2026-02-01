地方齊心支持教育 竹南天文里獎學金鼓勵學童勇敢追夢

地方齊心支持教育，苗栗縣竹南天文里獎學金鼓勵學童勇敢追夢。（記者江乾松攝）

▲地方齊心支持教育，苗栗縣竹南天文里獎學金鼓勵學童勇敢追夢。（記者江乾松攝）

苗栗縣竹南鎮天文里辦公處一日上午在竹南鎮味香盛餐廳舉辦，天文里國小一年級至六年級獎學金表揚活動。縣長夫人陳美琦在場表示，向所有獲獎同學表達最誠摯的恭喜，並讚許孩子們在學習過程中的努力與堅持，展現了亮眼的表現。

本次活動由余德明里長積極推動，他將「關懷教育、支持學童學習」列為重要政見之一，並付諸行動，促成這場充滿意義的獎學金表揚典禮。本次共有五十六位學生獲獎，每位獲頒獎學金八百元，總金額達四萬四千八百元，充分展現地方對教育的重視，也讓孩子們感受到社區滿滿的關懷與鼓勵。

廣告 廣告

苗栗縣長夫人陳美琦偕同教育處學務管理科林采香、立委陳超明、議員張佳玲、陳碧華以及竹南鎮代表會主席何秀綿、里長余德明等各界代表皆到場支持，共同分享孩子們勤奮學習、用心成長的成果，場面感人而充滿喜悅。

縣長夫人陳美琦表示，獎學金的背後不僅是成績或表現的肯定，更代表孩子們在學習過程中的努力與進步。她也特別感謝老師們的辛勤教導，以及家長們默默的支持與陪伴，讓孩子能在溫暖穩定的環境中安心學習、勇敢追夢。陳美琦進一步指出，縣政府一直高度重視教育與孩子的未來。透過獎學金的設立，不僅提供實質鼓勵，更傳達只要肯努力、願意學習，每一位孩子都值得被看見、被支持的重要訊息。

最後，陳美琦勉勵所有獲獎同學持續保持學習熱情，勇於嘗試、勇敢追夢，為自己、家人與社會創造更美好的未來。