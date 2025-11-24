地方ESG新示範！農業部結合商研院打造永續企業專區平台

農業部農村發展及水土保持署南投分署與商業發展研究院合作，導入永續與數位商務平台，今（24）日於南投縣集集鎮集元果觀光工廠舉辦永續企業專區平台上架記者會。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 為因應2050年淨零排放目標，加速農村邁向永續發展，農業部農村發展及水土保持署南投分署今年與商業發展研究院合作，導入永續與數位商務平台，今（24）日於南投縣集集鎮集元果觀光工廠舉辦永續企業專區平台上架記者會，上架的內容包含具永續精神的特色農產、地方品牌與綠色體驗遊程，讓優質農產品及遊程更容易被企業與消費者看見，也讓農村的ESG 價值具體化。

農村水保署南投分署陳存凱副分署長表示，今年以南投小半天、桃米等6個社區作為推動農村ESG盤點與指認示範對象，透過系統化工具與專業輔導，協助農村社區從環境、社會與治理面向檢視永續現況與潛能，建立農村推動ESG的行動藍圖，強化面對淨零轉型的能力與韌性，奠定長期永續競爭力。

廣告 廣告

陳存凱指出，農村推動永續不僅是響應全球減碳趨勢，更是提升農村發展競爭力的關鍵。當社區以永續產品與低碳遊程接軌市場，透過ESG行動將能吸引更多企業採購，創造新的綠色產業鏈。

農村水保署南投分署此次成功媒合禾康消防有限公司加入農村ESG行動，展現企業投入地方永續的能量。禾康消防多年來深耕企業社會責任與永續實踐，今日也與農村水保署南投分署簽署合作意向書，以持續採購農村產品、支持綠色旅遊等行動 ，協助農村深化永續發展。

出席記者會的商研院營運協協作策略處長鄭瑤琳表示，這個平台名稱為產業發展服務平台，主要的功能就是希望能夠協助各個產業發展，所以這次與農村水保署南投分署合作，非常很有意義，村永續的企業專區已經建置好了，只要是來到此產業服務平台的任何個企業，都可以看到大家的產品。

鄭瑤琳指出，平台今年做了碳健檢計畫，大家賣的商品都要朝向永續的方向，一定要做到碳盤查，這個數據的這個盤查報告要做，商研院可以免費服務，企業主不用出錢不用出力，商研院願意提供政府免費資源為大家服務，因為商研院本身就是在執行政府的政策推動，鄭瑤琳說，碳健檢部分商研院今年的kpi目標是要做25000家，幫助企業產出這碳報告。

農村水保署南投分署表示，今年以南投地區的農村社區作為首批上架單位，未來將擴大輔導範圍至彰化、雲林、嘉義等地優秀農村社區 ，持續推動永續盤點、農村產品平台化及企業ESG行動常態化，期望吸引更多企業以行動支持農村產業升級，強化農村競爭力，共同打造企業與農村共好的永續新未來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日建設計七期鉅作 梁德煌：《寶璽天睿》獲好評 《寶璽天讚》不設樣品屋

周玉蔻逆風開砲：小橘書恐淪「垃圾山」 質疑全民真會看、會做、會準備嗎？

農村推動永續不僅是響應全球減碳趨勢，更是提升農村發展競爭力的關鍵。 圖：唐復年/攝