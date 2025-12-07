地板下怪聲不斷！屋主驚見有位重達220公斤「室友」
如果在天花板聽到稀稀疏疏的聲音，很多人第一時間想到的可能只是老鼠、松鼠這類小動物，但美國洛杉磯這名屋主連續聽了一整個星期的怪聲音，最後才驚覺住在他地板底下的生物一點都不小，還非常巨大，是一隻重達220公斤的野生棕熊，讓他真的是嚇壞也驚呆了
你沒看錯，這不是人偶也不是AI，她真的是一隻活生生重達220公斤的巨熊，在一棟民宅底下爬進爬出，看到這一幕屋主真的是要嚇壞了。
屋主強森：「真的有夠嚇人，我整個人都在發抖，正在慢慢習慣，那個聲音聽起來就像一隻龍。」
美國洛杉磯艾塔迪那的一名屋主，被迫和這隻不曉得從哪冒出來的龐大巨熊同居超過一個星期。
記者：「屋主今天告訴我，他聽到熊撕裂東西的聲音，就在客廳底下，還聽到牠用爪子刮抓，底部的木板。」
有居民推測，這隻熊可能是先前洛杉磯野火，燒毀了她的棲息地，她才會在社區四處遊走，尋找食物和新的落角處。
鄰居：「我們鄰居遇過熊，現在對街也來一隻，原本都在山裡但被燒了，牠們只能被迫離開，牠們沒有地方住了，牠們還能去哪，又暗又隱密的地下空間對牠們來說簡直完美。」
目前野生動物局，已經介入並掌握情況，將評估後續行動。相關單位也提醒民眾，務必與野生動物保持距離，避免圍觀，以免引發危險。
更多東森新聞報導
中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日本緊急抗議
阿拉斯加亞庫塔特規模7地震 深度10公里
男駕車爆衝！3歲童遭撞飛倒地 女嬰遭拖行百公尺
其他人也在看
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 6
威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 18 小時前 ・ 1
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週一東北季風增強！3地區防大雨 回溫等這天
今（5）日東北季風影響，基隆北海岸及東半部地區多雲有局部降雨，日累積雨量最大在花蓮壽豐鄉68毫米，其他地區為多雲到晴。對此，中央氣象署也提醒，週末氣溫回升，留意日夜溫差，並曝光未來10天的天氣預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
0度線逼近台灣！入冬「首波冷氣團」急凍剩10度 回暖時間點曝
把握今天好天氣！中央氣象署表示，今（7）日白天溫度回升，各地高溫都有24度以上。下週共有兩波東北季風報到，其中週六（13日）那波最冷可能下探16度，局部地區不排除出現10度低溫，有機會挑戰大陸冷氣團等級，預計這波東北季風將持續至16日。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週末高溫飆29度！挑戰「首波大陸冷氣團」時間曝 低溫探10℃
把握週末好天氣！氣象粉專「天氣風險」指出，週末北部高溫上看27度，中南部甚至可達29度，不過，仍需留意日夜溫差有10度以上，提醒民眾早晚留意保暖。短暫回溫後，下週一（8日）又有另一波東北季風南下，中北部、東部轉陰雨。另在下週末有新一波冷空氣南下，有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
下週跌剩11度！冷空氣挑戰首波冷氣團 北東更濕冷
準備變天！2波東北季風接力來襲，水氣明顯增加，且可能有今冬首波冷氣團報到，北部、東部下週起天氣濕冷，局部空曠地區低溫下探11度，清晨也需注意局部霧影響能見度。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 62
禁廚餘養豬倒數！北市紅藍桶掰掰 曝新制細節：1舉動不改最高罰6000元
台中梧棲一座養豬場日前爆發非洲豬瘟，疫情調查顯示病毒疑似源自「未經高溫蒸煮的廚餘」。為防堵疫情再擴散，行政院4日院會通過農業部提出的「非洲豬瘟防疫及廚餘處理政策」調整方案，明確將廚餘養豬期限訂在2026年12月31日，2027年起全面喊停。農業部也將提供飼料與設備轉型補助，協助業者轉換飼養方式。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明天天氣回暖高溫25-27℃ 下周一東北季風再增強
中央氣象署表示，明天（6日）東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地低溫攝氏15至19度， 白天起氣溫回升，北部及東半部高溫22至25度、中南部26至27度。下周一、二（8、9日）東北季風再增強，桃園以北、東半部及恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 發起對話