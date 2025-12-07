地板下怪聲不斷！屋主驚見有位重達220公斤「室友」

美國洛杉磯這名屋主連續聽了一整個星期的怪聲音，最後才驚覺住在他地板底下的生物是一隻重達220公斤的野生棕熊。（示意圖／Pexels）





如果在天花板聽到稀稀疏疏的聲音，很多人第一時間想到的可能只是老鼠、松鼠這類小動物，但美國洛杉磯這名屋主連續聽了一整個星期的怪聲音，最後才驚覺住在他地板底下的生物一點都不小，還非常巨大，是一隻重達220公斤的野生棕熊，讓他真的是嚇壞也驚呆了

你沒看錯，這不是人偶也不是AI，她真的是一隻活生生重達220公斤的巨熊，在一棟民宅底下爬進爬出，看到這一幕屋主真的是要嚇壞了。

屋主強森：「真的有夠嚇人，我整個人都在發抖，正在慢慢習慣，那個聲音聽起來就像一隻龍。」

美國洛杉磯艾塔迪那的一名屋主，被迫和這隻不曉得從哪冒出來的龐大巨熊同居超過一個星期。

記者：「屋主今天告訴我，他聽到熊撕裂東西的聲音，就在客廳底下，還聽到牠用爪子刮抓，底部的木板。」

有居民推測，這隻熊可能是先前洛杉磯野火，燒毀了她的棲息地，她才會在社區四處遊走，尋找食物和新的落角處。

鄰居：「我們鄰居遇過熊，現在對街也來一隻，原本都在山裡但被燒了，牠們只能被迫離開，牠們沒有地方住了，牠們還能去哪，又暗又隱密的地下空間對牠們來說簡直完美。」

目前野生動物局，已經介入並掌握情況，將評估後續行動。相關單位也提醒民眾，務必與野生動物保持距離，避免圍觀，以免引發危險。

