地板打蠟害滑倒 彰檢女檢察官告檢察長結果出爐

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署前主任檢察官吳怡盈利用週六加班，不料遇署內利用假日做打蠟施工，地板太滑，害她重摔在地，造成手臂骨折手術住院5日，術後仍有後遺症。吳怡盈認為前檢察長俞秀端沒盡到督導之責，提過失傷害告訴，院方做成不起訴處分。但民事部分吳怡盈要求地檢署和清潔公司應聯帶賠償共122萬9051元，法院判應賠償42萬9051元。

判決書指出，2022年2月間吳怡盈因公務繁重，利用週六假日回署加班，踩到除蠟劑瞬間滑倒、重摔在地，受有右側近端肱骨骨折、術後殘存右肩僵硬等傷害更因此衍生創傷後壓力症、混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙、睡眠障礙症。經送醫施行開放性復位及鋼板固定手術並住院5日。術後依醫囑禁止勞動3個月，前1個月宜需人照護。2個月以後應每週至少復健3次。吳怡盈公傷假3月，到5月16日才回復上班。

廣告 廣告

吳怡盈主張，地檢署透過清潔公司雇用黃女於此公共空間執行除蠟施工，導致地板濕滑，應於施作區域加強安全保護措施，然並未於走廊設置警示、標記或圈圍等安全維持設施，亦未派人於現場監督管理，即在走廊地板澆置除蠟劑，致她行經走廊時踩到除蠟劑而不慎滑倒。吳怡盈提出10萬元的醫療費、5萬餘元傷疤治療費、6萬餘元看護費、精神撫慰金100萬元。

地檢署表示，事故地點係供彰化地檢署內部使用之辦公廳舍，進出需經管制門或法警室換洽公證出入，他人未經許可不得擅自進入，未對外開放供公眾使用，不具有對民眾開放之公共性，且系爭事故當時於週末假日，2樓為管制區域，並提前公告請同仁不要來上班，非屬具有創造或維護公共利益功能之設施，而不具公物公共性，不屬國家賠償法第3條第1項之公共設施，且在施工前署內已透過電腦開機通知同仁將進行除蠟，工友亦通知不要來上班、加班。

承審法官表示，施工的黃女未放置警告牌、圈圍…等，確有疏失。彰化地檢署委由清潔公司施作除蠟工程，現場為公共空間，彰化地檢署及其委託清潔公司做走廊打蠟管理有欠缺，是原告依國家賠償法第3條第1、2項規定，請求彰化地檢署應負損害賠償責任，為有理由。

至於賠償部分，原告請求賠償精神慰撫金100萬元尚屬過高，應以20萬元較為相當。因此彰化地檢署應給付42萬9051元為合理。

【看原文連結】

更多自由時報報導

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

行人遭撞命危！高雄鳳山路口設左轉號誌 民眾仍違規4天開50罰單

AIT火大？ 她加碼爆：華府智庫問黃國昌這1題也被嚇到！

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

