「地標之父」Gensler操刀住宅來了！7年級帥總「用這招」讓它落腳台中

7年級生的熊圖建設總經理林鼎強表示，他真心想替城市留下值得被世界看見的作品。圖為「熊圖敘DOS」外觀立面。（圖／林榮芳攝）

房市進入個案表現時代，台中十四期預售案「熊圖敘DOS」尚未正式開賣，實價登錄已出現16戶成交，該案基地面積不到500坪，卻請到全球第一大建築師事務所Gensler打造，為Gensler全球第2、台灣唯一住宅案，成為該案最大亮點，每坪成交價逾83萬元，創下區域新高。熊圖建設總經理林鼎強親吐洽談過程，「能合作相當意外！」

世界級頂尖建築事務所Gensler，擁有「全球地標之父」封號，包括Apple紐約旗艦店、NVIDIA美國輝達總部、上海中心大廈等地標均由其操刀設計。在台灣，Gensler的代表作包括台北市信義區「遠百A13」和台中101的「國泰置地廣場」。

Gensler過往在全球商用不動產打造過許多世界級亮眼地標，然而全球唯二的住宅代表作品，其一是杜拜DAMAC Casa Tower，其二就是台灣台中的「熊圖敘DOS」。

「熊圖敘DOS」位於台中市最大的國際學校馬禮遜美國學校第一排，擁有永久棟距。（圖／林榮芳攝）

「熊圖敘DOS」位在北屯14期重劃區、馬禮遜美國學校第一排，規劃地上14樓，地下2層，產品規劃28至39坪、2至3房，該案總銷15億元，預計2027年第四季完工。

此案銷售總監周大麟表示，該案在都更審議時就已在市府造成轟動，模型、樣品屋都沒好，也沒正式開賣，但已經有不少人聽到是全球建築龍頭Gensler操刀的住宅，紛紛搶先購入。

全案51戶，目前實登已有16戶，業者透露，實際售出的不只，成為房市寒冬中的奇蹟。目前已揭露的實登每坪均價約79.22萬元，最高單價每坪逾83萬元，創下區域新高。

背後推手熊圖建設總經理林鼎強回憶接洽至合作過程，2022年，當時為了找到最能代表台中與國際接軌的建築團隊，先後與20家國際建築事務所接洽，最後挑選出3家，其中最吸引他的，就是從未在台灣打造過住宅、且聲量遍布全球的Gensler。

「但人家是全球最大建築師事務所，我們這塊基地也才將近500坪，把人家過去實績作品攤開，實在沒什麼理由與我們合作。」林鼎強笑稱，第一次線上會議，雖然是對方在簡報介紹公司，「不知道誰在面試誰」，最後他只期待能與對方見上一面，因此主動提出想前往拜訪。

林鼎強2023年初赴Gensler上海據點，他還記得前一晚在外灘，心中忐忑不斷思考該說些什麼才能促成合作，最後他選擇介紹台灣和台中，「目前台灣知名度算高，台中是一個很年輕的城市，過去20年看七期，未來20年看水湳，目前已有7棟普立茲建築獎作品插旗，台中建築已成為國際建築事務所的競技舞台，未來所有重大建設都是在北屯，最好的生活機能都是在14期，在台中發展的過程中，Gensler怎麼能缺席？」

林鼎強表示，原本抱著去交流的心態，雖然到現在也不是很確定為什麼Gensler願意合作，但Gensler副總裁Hasan Syed曾說，「不是基地大才可以做出好作品。」而首次與國際建築師事務所的合作，也讓他見識到與國內完全不同的服務規格，感受到什麼叫「與國際接軌」。

林鼎強觀察，20、30年前即盛行移民，921大震後，中部有錢的家長更是一波波把孩子送出國，這些人現在也差不多回台了，因此改變台中房市買盤結構。中部傳產二代置產首選台中，而以前豪宅都要百坪才體面，現在不是比坪數，反而更重視品牌、質感與配備，所以這幾年台中房市大爆發，品牌建商紛紛走向國際化。

今年40出頭歲的林鼎強，對於新一代的購屋人所需，他最有感。林鼎強也提到，當初設計就不是以利益與獲利為優先考量，因此建築材料採用生物炭混凝土，提升耐久性並促進碳封存，體現永續綠建築理念，也致力於提供符合國際接軌、永續且宜居的住宅。林鼎強想走出一條不只講求獲利的路，真心想替城市留下值得被世界看見的作品，「只要對城市好，我們就做！

