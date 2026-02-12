地標落漆！三角湧大橋髒亂不堪 吳昇翰呼籲市府整頓

（記者陳志仁／新北報導）曾被新北市長侯友宜稱為「三峽新地標」的三角湧大橋，耗資7.65億元興建，2015年底完工通車，時任副市長侯友宜更將其定位為三峽重要地標建設；但近日遭民眾質疑維護不周，橋體髒污、護欄脫漆，影響市容觀感，新北市議員參選人吳昇翰呼籲市府整頓。

／吳昇翰呼籲市府應儘速恢復三角湧大橋應有的景觀品質與城市形象。（吳昇翰臉書）

新北市北大特區近年發展迅速，人口持續成長，對外交通需求大增，過去居民往返台北市區多仰賴國道3號，尖峰時段壅塞嚴重，成為地方長年痛點；為改善交通瓶頸，時任新北市議員、現任立委吳琪銘成功爭取開闢龍埔路聯外道路，並興建全長約1公里的三角湧大橋，總經費約12億元，2015年完工通車時。

圖／居民批評三角湧大橋髒污無人管理，一旁的三角湧大橋、新北市政府石雕字樣也脫漆相當難看。（吳昇翰辦公室提供）

三角湧大橋橋體採幾何造型設計，雙翼向外延展宛如舞蝶，素雅的白色橋身與遠方翠綠山巒相映成趣，夜間搭配光雕照明，呈現出與白天截然不同的現代科幻感；該橋除串聯北大特區與橫溪地區，也是不少民眾前往三峽登山、觀光的必經路線，兼具交通與景觀功能。

不過，近期有居民向新北市（土城、樹林、三峽、鶯歌區）議員參選人吳昇翰陳情指出，大橋通車多年後缺乏妥善養護，橋身覆滿污漬，護欄漆面斑駁脫落，橋旁「三角湧大橋」、「新北市政府」石雕字樣也出現掉漆情形，整體環境顯得老舊凌亂；質疑市府未落實定期巡檢與清潔維護，帶頭破壞市容。

吳昇翰強調，既然市府當初以白色橋身打造城市門面，就應負起長期維護責任，建立固定清潔與修繕機制，避免公共建設淪為一次性工程；因此，呼籲市府儘速盤點橋梁現況，提出具體改善時程，恢復三角湧大橋應有的景觀品質與城市形象。

