地檢成立專案小組 偵辦水有油味案

基隆地檢署為維護市民用水安全，針對日前自來水充斥油味案，已成立專案小組積極展開偵辦。

基隆市自來水於11月27日起突發生充斥油味案，引起民眾慌恐不安。由於此一事件涉及市民健康及用水之安全，地檢署得知後即透過檢、警、環聯繫平台於1日下午與市環保局、市警局就相關案情進行研究分析，並立即成立專案小組，指派國土暨環保專組之檢察官負責偵查。

檢方強調，除將與各相關單位保持密切聯繫，釐清整起事件是否涉及水污染防治法或其他法規，如涉有刑法不法、必將秉持依法、嚴謹、迅速之原則，詳盡查辦，以維公共利益及社會大眾用水安全。

廣告 廣告

【記者林玉棋／基隆報導】近日基隆及部分新北地區傳出自來水出現油味、異味，引發民眾擔憂。中國國民黨基隆市黨部表示，民進黨此時刻意混淆視聽、製造恐慌令人遺憾。在各種說法滿天飛之前，現在最重要的事，就是把整件事情的「發生時間」與「每個單位實際採取的行動」說清楚，讓市民了解最真實的情況。

基隆市黨部表示，從11月26日深夜發現自來水質異常開始，到台水公司於27日清晨通報，環保局隨即在河面放置攔油索、巡查上游、調閱監視器並報案處理，市府各局處也同步啟動應變機制，這些事實都清楚呈現於時間軸上，市民一看便能了解誰在第一時間處理問題。

然而，令人遺憾的是，民進黨不僅反應慢半拍，甚至在事件尚未釐清前，便急著護航經濟部所屬國營事業的台水公司，刻意將責任推卸給無相關權責的基隆市政府，而台水跟經濟部身為主責單位，卻到11月30日才在官網發公告。尤其是民進黨在民眾最需要冷靜、清楚資訊的時刻，選擇散布錯誤訊息、扭曲責任、製造恐慌，完全忽視民眾心理焦慮。

市黨部指出，依照權責劃分，自來水水質應由台水負責，污染源查緝則屬地方職掌，分工非常明確。民進黨卻刻意混淆視聽，把「髒水」潑向基隆市政府，這樣的行為不僅不負責任，更是在消費市民的健康，讓人難以接受。民進黨選擇不批評自家台水公司的過失，卻是造謠、護航、抹黑與帶風向，這不只是缺乏專業，更是缺乏良心。