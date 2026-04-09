地檢署拘留室驚見「換臉」戲碼！詐騙女車手和人換身分 互助脫逃卻毀在法警鷹眼

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高雄地檢署拘留室驚爆有女通緝犯交換身分企圖落跑案例。資料照片

高雄地檢署拘留室上演宛如電影般的「調包計」！一名吳姓詐騙女車手與一名潘姓女子，因案同時被關押在高雄地檢署拘留室內，吳女竟提議兩人「互換身分」，由她假冒潘女身分繳納罰金以先行脫身。沒想到在踏出地檢署大門前的最後一刻，遭機警法警識破。高雄地院審理後，依脫逃未遂等罪判處兩人各2個月徒刑。

判決指出，31歲的潘姓女子前年因割破胞姊機車座墊被依毀損罪判處拘役10天，得易科罰金1萬元，因未到案執行遭通緝，於去年8月落網。同在拘留室的40歲吳姓女子則是詐騙車手，因詐欺案被判刑1年4月，同樣因通緝被捕。

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吳女得知潘女僅因付不出1萬元罰金就要被解送，竟異想天開提議「交換身分」。計畫由吳女穿上潘女的衣服、持潘女的身分證件，假冒其身分向法警表示願意繳納1萬元罰金。吳女盤算待她獲釋後，會再籌錢幫潘女辦理保釋，潘女也同意了這項計畫。

衣服證件全換了 「臨門一腳」被識破

去年8月17日下午，兩人在拘留室內迅速交換服飾與證件。隨後吳女假冒潘女身分，順利由法警帶往辦理繳納罰金。然而，就在吳女繳完款、正準備離開地檢署時，一名法警察覺其樣貌與留存資料有異，當場將人攔下，這起「互換身分」的脫逃計畫才因此曝光。

高雄地方法院審理時，兩女均坦承犯行。法官認為，兩女行為無視公權力行使，法治觀念淡薄，影響社會秩序。但考量兩女在成功脫離公力監督前即被逮獲，屬於未遂犯，且對社會危害程度尚非重大，最終依脫逃未遂及便利他人脫逃未遂罪，分別判處吳女與潘女有期徒刑2個月，均可易科罰金，全案仍可上訴。



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