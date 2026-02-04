地檢署攜手社團伴更生人迎新年

基地檢署檢察長柯宜汾率觀護協會、榮譽觀護人協進會及更生保護會三會長，舉辦春節送暖陪伴弱勢迎新年活動。（圖：基隆地檢署提供）

農曆春節將至，家家戶戶準備團圓過年之際，基隆地方檢察署秉持「柔性司法、以人為本」理念，主動關懷轄內弱勢受保護管束人及其家庭，攜手社會資源共同送上春節祝福，讓司法關懷在歲末寒冬中持續發揮溫度。

檢察長柯宜汾於3日率領主任觀護人林順昌及同仁，赴弱勢個案家庭進行春節慰問，致贈慰問金及生活物資，並關心個案近況與家庭需求，期盼在新的一年，個案與家屬能感受到社會支持，穩定生活步調，迎向新的開始。

地檢署亦結合基隆市榮譽觀護人協進會及財團法人臺灣更生保護會基隆分會之力量，由基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢及臺灣更生保護會基隆分會主任委員林正峰，在署內致贈受保護管束人及更生個案春節慰問金與應節物資，使關懷即時送達，陪伴個案安心過年。

其中一名受關懷個案阿凡（化名）患有精神疾病，長期接受治療，與年邁母親同住，母子二人僅依賴有限收入維生，家庭經濟狀況拮据。母親除需照顧自身生活外，亦長期承擔照護壓力。柯檢察長於慰問過程中，親切關心母子生活情形，並指示觀護人持續協助連結醫療追蹤及社福資源，減輕家庭照顧與經濟負擔，使司法保護能實際融入日常生活。

柯檢察長表示，司法不僅是依法管理與監督，更應在關鍵時刻成為弱勢族群的支持力量，透過春節關懷行動，讓個案與家屬感受到被理解、被陪伴之溫暖，展現本署推動柔性司法的具體實踐。未來，基隆地檢署將持續與三會攜手合作，整合多元資源，協助個案穩健復歸社會，共同營造溫暖、安全且共融的社會環境。