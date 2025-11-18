地段佳、近縣府！屏東市再添2處社會住宅 動土

國家住都中心18日於屏東市舉辦「永城好室」及「鶴聲好室」社會住宅動土典禮。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中央加速社會住宅興建，屏東市將再添353戶，國家住都中心今(18)日舉辦「永城好室」及「鶴聲好室」社會住宅動土典禮，這是繼「瑞屏安居」和「光春好室」後，於屏東縣動土的第3和第4處社宅，地段與生活機能極佳，「永城好室」近縣府及勝利星村、「鶴聲好室」近屏東榮總，分別提供187戶和166戶居住單元，預計2028年完工，總工程經費19億4110萬元，由中央全額投資興建。

「永城好室」位於勝利路、成功路及忠孝路街廓內，鄰近勝利國小、勝利星村創意生活園區、中山黃昏市場、屏東縣政府、屏東公園及縣立體育館。「鶴聲好室」位於武昌街武立公園對面「大武營區」舊址，鄰近屏東榮總醫院、鶴聲國小、鶴聲國中及市立復興圖書館。2處社宅均享有豐富的生活及文教機能，且車行10分鐘內即可抵達台鐵屏東站，也鄰近規劃中的屏東高鐵特定區，區位條件優良。

國家住都中心說明，「永城好室」將興建地上12層、地下2層共187戶，並規劃設置托嬰中心，支持青年育兒安心成家；「鶴聲好室」將興建地上9層、地下2層共166戶，附設身障日照中心小作所及社區居住空間，營造友善共融家園。兩案合計提供353戶居住單元，預計2028年竣工。基地地面層均採開放性設計，打造社宅住戶及鄰里居民交流休憩的共享空間。

截至今日，國家住都中心於屏東縣直接興辦5處共1130戶社會住宅，包含興建中的屏東市「瑞屏安居」、潮州鎮「光春好室」，今日動土的「永城好室」和「鶴聲好室」，已決標待開工的恆春鎮「恆春好室」，另有已啟用入住的屏東市「台糖椰林學苑」。

「永城好室」、「鶴聲好室」動土典禮有內政部常務次長吳堂安、屏東縣長周春米、立法委員鍾佳濱、立法委員蘇清泉、國家住都中心董事長花敬群等人蒞臨，祈求工程順利進行。

「永城好室」社宅位置極佳，在屏東市忠孝路與勝利路口。(記者羅欣貞攝)

