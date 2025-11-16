地熱探勘許可到手！這家營運重返盈餘軌道 明年綠能動能可期

財經中心／余國棟報導

隨著各大型再生能源專案陸續進入收尾階段，營運節奏趨於穩定。此外，受惠於成本結構優化與財務體質改善，全方位綠能服務商進能服（6692）公布114年第三季財報，公司第三季營運表現較去年同期明顯好轉，累計至Q3營收為新台幣（以下同）12.54億元，營業毛利1.98億元，毛利率15.78%、稅後淨利0.26億元、EPS 0.44元，與去年同期虧損狀態相比，營運表現明顯改善。進能服表示，已由去年虧損轉為小幅獲利，成功重返盈餘軌道。

今年以來公司積極推進多項太陽能、儲能與電網工程，隨著專案進度逐步完成，短期內營收認列較上半年趨緩，惟整體營運仍維持穩健。另一方面，部分新案正處於設計與許可申請階段，待審核完成後可望接續挹注後續動能，推升後續營收表現。

此外，公司已取得某北部地熱案場的探勘許可，預計於12月進行探勘；若進展順利，最快可望明年下半年啟動地熱電廠的建置作業，屆時即能開始為公司帶來另一波實質營收貢獻。地熱具備穩定供電、低碳排放與不受氣候影響等優勢，是最具潛力的基載綠電來源；公司將憑藉在EPC（工程、採購、施工）領域的整合經驗與能源管理技術優勢，承攬地熱電廠建置工程。該案場完工後，預計每年發電量超過1億度，為公司中長期營運增添穩定動能。

進能服持續在太陽能、靭性電網、地熱與碳封存四大領域同步推進，藉由多元能源布局與專案整合能力，打造具韌性的營運結構。法人指出，進能服今年成功扭轉去年同期虧損局面，顯示公司在成本控制與專案執行方面表現亮眼；隨著地熱探勘許可到手、綠能政策加速推動，明年起營運動能值得期待。

