地熱探勘許可到手！這家營運重返盈餘軌道 明年綠能動能可期
財經中心／余國棟報導
隨著各大型再生能源專案陸續進入收尾階段，營運節奏趨於穩定。此外，受惠於成本結構優化與財務體質改善，全方位綠能服務商進能服（6692）公布114年第三季財報，公司第三季營運表現較去年同期明顯好轉，累計至Q3營收為新台幣（以下同）12.54億元，營業毛利1.98億元，毛利率15.78%、稅後淨利0.26億元、EPS 0.44元，與去年同期虧損狀態相比，營運表現明顯改善。進能服表示，已由去年虧損轉為小幅獲利，成功重返盈餘軌道。
今年以來公司積極推進多項太陽能、儲能與電網工程，隨著專案進度逐步完成，短期內營收認列較上半年趨緩，惟整體營運仍維持穩健。另一方面，部分新案正處於設計與許可申請階段，待審核完成後可望接續挹注後續動能，推升後續營收表現。
此外，公司已取得某北部地熱案場的探勘許可，預計於12月進行探勘；若進展順利，最快可望明年下半年啟動地熱電廠的建置作業，屆時即能開始為公司帶來另一波實質營收貢獻。地熱具備穩定供電、低碳排放與不受氣候影響等優勢，是最具潛力的基載綠電來源；公司將憑藉在EPC（工程、採購、施工）領域的整合經驗與能源管理技術優勢，承攬地熱電廠建置工程。該案場完工後，預計每年發電量超過1億度，為公司中長期營運增添穩定動能。
進能服持續在太陽能、靭性電網、地熱與碳封存四大領域同步推進，藉由多元能源布局與專案整合能力，打造具韌性的營運結構。法人指出，進能服今年成功扭轉去年同期虧損局面，顯示公司在成本控制與專案執行方面表現亮眼；隨著地熱探勘許可到手、綠能政策加速推動，明年起營運動能值得期待。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／美股下跌收斂！台指期反彈86點 台股迎止跌契機
台股週跌253點 這族群竟逆勢狂漲18%搶鏡！
興櫃股王鴻勁掛牌倒數！抽中一張爽賺75萬 11月27日掛牌上市
海外人數週增1.3萬人 它們受益人衝新高熱度狂飆！
其他人也在看
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
電子五哥一片綠！廣達回測季線、英業達重挫逾3% 分析師建議「這2檔」可進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美股昨（13）日大跌，連帶影響台股今（14）日表現，盤中一度慘摔520點、失守月線，廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938...FTNN新聞網 ・ 1 天前
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
快訊／道瓊跌逾530點！美股盤中突反彈 「這檔」飆逾15%
在市場對美國聯準會（Fed）的降息預期快速降溫，以及人工智慧（AI）概念股持續遭遇拋售的雙重夾擊下，美國股市在週五（14日）延續前一日的沉重跌勢。主要指數持續承壓走低，風險資產遭到投資人拋棄，顯示華爾街的避險情緒正在快速升溫。不過盤中四大指出突然反彈，分析指出目前美股的反彈更多屬於技術面和心理面支撐下的「短暫喘息」，若要形成更堅實的上漲態勢，仍須等待政策明確、經濟數據回暖、成長股基本面再獲支撐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
AI六猛將全線噴發！台積電、鴻海繳出史上最強Q3 外資狂喊「這檔」目標價直攻8,000元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在AI浪潮全面推升下，台股相關供應鏈第三季成績亮眼，從上游晶圓龍頭台積電（2330）到伺服器零組件與代工族群，包括奇鋐（3...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
記憶體股3大利空來襲 飆漲數日的創見、華東遭處置至月底
記憶體相關個股近期遭遇3大利空夾擊，日本NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia）財報表現不佳、中國大陸長江存儲擴產，加上DRAM報價漲幅大幅收斂，導致記憶體股昨天後半場已顯疲態，今（14）日伴隨台股大跌全面拉回修正。其中創見（2451）、華東（8110）因股價飆漲過猛，13日雙雙遭公告被打入處置股分盤交易的行列，一路處置到11月27日為止。中天新聞網 ・ 1 天前
網通天龍們全面噴發！智邦單季EPS14元震撼業界、「這檔」3.42 元緊追 多檔從虧轉盈狂翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導網通族群第三季財報陸續揭曉，整體氣氛宛如被AI旋風全面點燃，獲利大幅躍升、轉虧為盈的戲碼一檔接著一檔上演。族群龍頭智...FTNN新聞網 ・ 1 天前
威京小沈陷司法、寶佳乘勢出擊 中工經營權之戰全面升溫
中華工程（中工）近期陷入經營權攻防，寶佳集團旗下堡新投資自10月底以來在短時間內大舉買進中工股票，持股突破一成，引發市場對「非合意併購」的聯想。中工批評此舉為「禿鷹式掠奪」，並向主管機關喊話調查資金來源；董事長周志明更致信全體員工，強調這場爭奪戰牽動中工70多年基業，呼籲內部團結一致、守住經營主導權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
抽中一張賺75萬！興櫃股王鴻勁下周一新股申購…成本逾149萬元
下周有2檔台股紅包抽籤要來了！其中興櫃股王半導體IC廠鴻勁（7769）最受市場矚目。於下周一17日展開初上市公開申購，11/19截止，若相較市價2250元估算，最高抽中1張可望賺近75萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
外資大賣台積電！領完股利就處分16萬張背後盤算｜憶如犀利講
外資今（14）日大賣台股603億元創下今年第三大量，其中光台積電（2330）一檔就賣超高達1.7萬張之多，市值高達243億元。事實上外資這一路大賣神山，早從10月9日領完今年第一季股利後就開始，呈現賣多買少，合計賣超將近16.5萬張之多，盤算為何？耐人尋味。憶如犀利講 ・ 1 天前
美股靠「他」翻牌？ 道瓊下跌309點、台積電ADR漲近1％
華爾街股市14日震盪收盤，主要指數表現，道瓊指數下跌309.74點，收至47147.48點；納斯達克指數上漲30.234點，收在22900.589點；標普500指數小跌3.38點，收至6734.11點；費城半導體指數下跌7.54點，收報6811.20點；NYSE FANG＋指數小漲0.24點，收至16344.66點。美股七巨頭股價...CTWANT ・ 1 天前
前三季每股虧1.09元！這檔喊明年轉盈漲停了 「成交量暴增5倍」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（14）日下挫506.06點，收在27,397.50點，跌幅0.16%，成交金額5895.69億元。生技廠國光生（4142）12日公告今年前三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海股價跌近15日最低！八大公股砸6億搶便宜貨 東元跌9.6%獲補血逾3600張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（14）日收27,397.50點，跌506.06點或1.81%。八大公股昨日買超89.80億元。外電報導指出，微軟位於威斯康辛州...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍EBC東森新聞 ・ 18 小時前
非洲豬瘟導致廚餘囤積 永豐餘一招解決！
永豐餘投控(1907)14日召開法說會，說明2025年第三季營運概況。2025年第三季合併營收為新台幣184.98億元，季增1.7%，年減7.9%。受惠於股利收入及權益法認列，業外收入為新台幣20.21億元。歸屬於母公司淨利約為新台幣15.08億元，每股稅後淨利（EPS）為新台幣0.91元。面對宏觀經濟環境的不確定性，公司持續推動多元化業務與產品組合，推動綠能轉型，持續強化獲利體質。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震盪盤怎麼買？00878長期資金進駐 熱門ETF買點浮現
[Newtalk新聞] 在台股進入高檔震盪、AI 類股漲多回檔之際，市場資金逐漸轉向兼具收益與成長潛力的產品。無論是依靠穩健配息支撐的高股息 ETF，或是受惠產業趨勢的半導體與海外市場 ETF，都展現不同面向的配置機會。 以下是國泰證期解析聚焦五檔具代表性的 ETF，包括兼具抗震力與補漲空間的 00878、掌握 AI 升級趨勢的 00982A、受惠越南長線經濟成長的 00885、具主動選股優勢的 00984A，以及站在半導體成長浪潮核心的 00891的內容： 1、國泰永續高股息（00878） 台股震盪回到合理評價，AI類股漲多回檔，高股息ETF顯抗震力。00878布局電子、金融與傳產，具落後補漲空間。本月配息0.4元，11／17前買進可參與除息，現階段進場可望同時收取股息與資本利得，吸引長期資金進駐。 2、群益台灣強棒（00982A） 科技股震盪、軟銀出清輝達使AI鏈承壓，但北美CSP資本支出仍強。00982A聚焦AI規格升級、台積電供應鏈及報價可望調漲族群。本月配息0.334元，年化殖利率約9%。台股震盪反成加碼良機，兼具成長動能與穩定息收。 3、富邦越南（00885） 越股短線回檔新頭殼 ・ 18 小時前
宏福集團在台借殼上市 宏太-KY拚轉型 鞋王張聰淵悄布局 黃色小鴨轉攻營建
鞋王張聰淵家族因曾登上台灣首富而聲名大譟，過去重心都放在中國，近來也悄悄返台布局，除了入主上市公司，還跨足房地產，第一站就選在台南。財訊 ・ 1 天前