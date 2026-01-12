地牛再翻身！宜蘭近海5.3地震 北台灣「很有感」最大3級

1/12晚間21:31發生規模5.3地震。中央氣象署提供



又有地震襲台！全台今天（1／12）晚間感受明顯搖晃。中央氣象署表示，時間為2026年1月12日21:31:49，地震位置是在北緯 24.74度，東經 122.01度，也就是宜蘭縣政府東方 24.9 公里 ，位於台灣東部海域。不少北部民眾都明顯感受震動，雖然震度最大僅3級，仍讓不少人驚呼。

中央氣象署表示，今天（1／12）晚間9點31分，發生規模5.3地震，震央約在台灣宜蘭近海，深度約70公里，屬於淺層地震。

觀測的各地震度，包括宜蘭、桃園、新竹3級；花蓮、新北、台北、苗栗、台中、南投、彰化、嘉義等地2級；台東、基隆、台南等地1級。

另外，根據國家地震工程研究中心損失評估系統預估，無需警戒的村里數，預估傷亡人數也是零。

