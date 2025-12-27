地牛再翻身！清晨台東近震央「極淺層3.2」有感晃動 專家呼籲近一周嚴防餘震

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

前一晚宜蘭外海才發生規模7.0強震，全台餘悸未消，今（28）日清晨地牛再度翻身，但這回震央已悄悄轉移。清晨5時45分，台東地區出現一起小規模地震，雖然規模不大，仍讓部分民眾感受到輕微晃動。對此專家也表示，未來一周需嚴防餘震，請民眾提高警覺。

清晨5時45分，台東地區出現一起小規模地震（圖／翻攝自中央氣象署）

中央氣象署指出，這起地震發生時間為28日5時45分，震央位在北緯22.74度、東經121.06度，位置落在台東縣政府西南西方約9.5公里處，屬於台東市範圍。地震深度僅5.4公里，屬極淺層地震，芮氏規模3.2，最大震度出現在台東地區，達2級。

相較於昨（27）日深夜宜蘭外海發生、震源深度72.8公里、最大震度4級的強震，這起清晨地震規模明顯偏小，但在連續地震之下，也再度提醒民眾留意近期地殼活動，注意安全。

