地牛深夜突襲！北市府盯緊災情 蔣萬安：暫避電梯

政治中心／程正邦報導

台北市長蔣萬安視導高強度演練後受訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

今（27）日深夜 23 時 0５ 分，全台發生顯著有感地震，東北地區強烈搖晃波及北台灣。台北市長蔣萬安在地震發生後第一時間，隨即透過臉書向市民發布安全警示，強調市府已全面啟動緊急應變機制，確保第一線災情掌握。

蔣萬安深夜叮嚀：謹記「趴下、掩護、穩住」

針對這波全台 15 縣市有感的深夜地震，台北市長蔣萬安在臉書發文表示：「市民朋友晚安，剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。」

廣告 廣告

蔣萬安特別提醒，地震發生當下及隨後的餘震期，市民務必謹記避難三步驟：「趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on）」。同時，他也嚴正呼籲市民，在地震後的數小時內盡量避免搭乘電梯，以免因電力不穩或餘震導致受困意外。

在蔣萬安的貼文下方，不到十分鐘便湧入數千名市民報平安。許多住在大直、內湖區的民眾留言表示：「這次上下震動好大，魚缸水都噴出來了」、「蔣市長動作很快，看到貼文比較安心」。目前台北捷運已進入巡軌監控模式，部分列車暫時慢速行駛，尚未有重大停電或災情回傳。

更多三立新聞網報導

張文北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚

雙城論壇首日…蔣萬安坐鎮台北！赴北捷中山關懷站寫下：害怕不是軟弱

雙城論壇今登場！林奕華率主團出發「謀兩市人民願景」 蔣萬安行程曝光

中國軍機亂不停 梁文傑喊話蔣萬安：若願在雙城論壇表達立場一定受歡迎

