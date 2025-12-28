地牛翻身全台搖晃！男星「坐著等地震停」：交給老天安排

曹西平遇到地震坦言沒有想逃難的念頭。（圖／中時資料照）

台灣27日深夜發生規模7.0地震，全台灣劇烈搖晃，嚇壞不少民眾，資深藝人曹西平表示昨晚強震來襲時，即便內心相當害怕，卻只坐在椅子上等地震停止，對此，他語重心長表示：「一切交給老天爺安排」，似乎已經看淡生死。

曹西平表示地震發生當下，雖然內心覺得恐懼，但選擇靜靜地坐在椅子上，等待搖晃停止，關鍵在於經歷過921大地震後，就決定把一切交給老天爺安排，加上到了自己的歲數，該發生的就會發生，想再多其實也沒有用，不禁感嘆：「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生，車子就撞過來了，人也飛出去了，每天都有突發狀況發生，不是嗎？」

曹西平強調把命運交給老天爺安排。（圖／中時資料照）

對於即將到來的跨年夜，曹西平表示不僅人潮多、病毒大流行，加上目前社會氛圍不佳，不懂為何還是許多人執意要前往，光是想到散場時，二十萬人搭乘捷運回家，就感覺到相當害怕，「當有事情發生的時候，大家才會說你們怎麼不早點講，早點講有用嗎?你們會聽嗎」，接著感嘆：「這時候警消人員又要加班了，很多人都要加班了，辛苦了各位，跨個年把大家都累垮了，以前我的年代沒有跨年，也是一樣過了一年」。

PO文曝光後，引起大批網友回應：「我地震也是坐在那等它搖，從來都不會想要跑，一切聽天由命」、「遇到地震冷靜以對就好」、「我唯一擔心的只有房子不要出現裂痕」、「生死有命，一切隨緣」。

