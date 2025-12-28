地牛翻身全台狂搖！李怡貞肉身護女：原來這麼有母愛

李怡貞表示大地震發生當下，第一時間就用肉身護住女兒。（圖／女人大律師李怡貞臉書）

宜蘭27日深夜23:05分發生規模7.0強震，嘉義以北震度則是在4級以上，天搖地動全台有感，嚇壞全台灣民眾；知名律師李怡貞在經歷這場驚魂記後，發文道出當下的情況。

李怡貞表示大地震發生當下，第一時間就趕緊用肉身護熟睡的女兒，對於自己的舉動，她忍不住開玩笑表示：「天啊，我原來這麼有母愛，通常我都是冷靜等待地震停」，眼看女兒始終沒被強震搖醒，讓她直呼：「有夠好命」，接著不忘提醒所有人：「記得把手機充電充飽，防災包要準備好」。由於地震大到太過誇張，李怡貞疑惑表示「剛才震得模式太奇怪了」。

台灣東部昨深夜(27日)發生規模7.0地震。（圖／氣象署）

PO文曝光後，掀起大批網友熱議：「恐佈極了，大家應該都被震醒」、「也是瞬間抱住孩子的頭，趴在他身上，想說再搖下去是不是要衝出去了」、「可能還會有餘震，不妨把保暖外套和飲用水放在床邊，可隨時帶上」、「我是被手機警報器給嚇醒」、「我趕緊拉著小孩抱著棉被躲在床邊」、「各地沒大規模停電狀況傳出，希望一切平安」。

地震專家郭鎧紋表示不排除未來仍會有餘震發生，由於主震深度較深，推估餘震會比較「緩和」，搖晃程度不至於太過明顯，不過民眾還是要嚴加提防，隨時做好防災準備。

