地牛翻身！上午10:01分 宜蘭外海發生4.3有感地震

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(1)日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部18至27度，中部17至29度，南部16至30度，東部16至29度。吳德榮指出，明(2)日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。週三(3日)起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；週三桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、五(4、5日)水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率；週三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。吳德榮表示，週六、下週日(6、7日)「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。吳德榮指出，最新(1日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，「不確定性」仍很大。最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「

