地牛翻身！上午10:01分 宜蘭外海發生4.3有感地震
即時中心／林耿郁報導
最新消息，上午10點01分左右，宜蘭近海發生芮氏規模4.3淺層有感地震；至上午10點10分截稿時，暫無災情資訊傳出。
各地最大震度：宜蘭、花蓮3級；桃園、雙北、桃園、竹縣2級，其他地區為1級。
（圖／氣象署提供）
原文出處：快新聞／地牛翻身！上午10:01分 宜蘭外海發生4.3有感地震
