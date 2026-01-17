地牛翻身！凌晨01:01宜蘭外海4.7淺層地震 最大震度4級

[Newtalk新聞] 今(17)日一樣晴朗好天氣，但明天起將會逐漸變天。氣象署指出，明天開始東北季風將會增強，迎風面北部和東半部將有明顯降雨；20日新的強烈冷氣團南下，最低溫時刻落在下21晚間到22日，局部低溫可能跌破10度，且這波冷氣團影響長，預計26日才會完全回溫。 氣象署指出，今天白天為多雲到晴，可見陽光的天氣；明天各地逐漸變天轉濕冷，東北風逐漸增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有降雨，花東、恆春半島也有雨；19日東北風更強，迎風面地區降雨量持續增加，雨區擴大；20日起有一波冷氣團或強烈冷氣團南下影響，白天高溫約18度，入夜後溫度更低，迎風面地區降雨又更為明顯。雨勢預計到22、23日才會減緩。 預估這波冷氣團影響較低溫時間點，在21日晚上到22日，北部約12到13度，中部13度，局部地區溫度可能會更低，下探10度或低於10度，南部、東半部周四清晨低溫約15度。整體來看，下週為明顯轉冷過程，這波冷氣團將持續影響到23日，但週末回溫幅度較慢，得等到26日冷氣團才會逐漸減弱。查看原文更多Newtalk新聞報導關稅15%掀戰火！網紅醫怒轟掏空台灣 胡采蘋喊「超划算」暗酸：小學生都懂快

新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 2