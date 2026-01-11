地牛翻身！印尼外海昨晚7.1強震 深度僅17公里

《路透社》10日報導，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）東北方的塔勞群島（Talaud Islands）附近海域當地時間10日晚間9時58分左右發生規模7.1強震，震源深度僅為17公里。目前尚無人員傷亡或財產損失報告。

印尼發生規模7.1地震。（圖／翻攝USGS）

據印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）官網資料顯示，該起地震規模7.1，震源深度僅為17公里，地點位於印尼與菲律賓之間的印尼北蘇拉威西省塔勞群島。該機構還報告稱，這起強震後又發生了幾起地震。BMKG表示，這些地震沒有引發海嘯的可能。

德國地質學研究中心（GFZ）資料顯示，印尼塔勞群島沿海發生規模6.8強震，此次地震震源深度為77公里。

據美國地質調查所（USGS）公布數據，這起地震規模6.4，地震深度31公里。

蘇拉威西島北端萬鴉老（Manado）的一些居民表示，當地震感強烈。但目前尚無人員傷亡或財產損失的報告。

印尼位於所謂的「環太平洋火山地震帶」上，該區域地震、火山活動頻繁，多個板塊在此交會。

