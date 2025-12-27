地牛翻身 台中人喊「好搖晃」 中捷23：28完成降速巡檢

台中市長盧秀燕第一時間在臉書呼籲市民小心餘震，各地市民紛紛留言回報平安。（摘自盧秀燕臉書）

今晚11時05分地牛翻身，台灣東部海域發生規模7的地震，全台有感。台中市長盧秀燕第一時間在臉書呼籲市民小心餘震，各地市民紛紛留言回報平安。有網友則在《我是台中人》粉專po文「地震地震，警訊在東北，但我怎麼覺得好搖晃啊！」

台中市消防局指出，今晚11時05分，宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里。台中市梨山4級，台中市3級。

市長盧秀燕在臉書發文關心市民說，稍早發生有感地震，不排除還有餘震，大家務必檢查瓦斯，水電管線，並保持出入口暢通。

台中捷運地震監測系統顯示震度3級，行控中心立即確認號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，並指示全線列車於月台駐留2分鐘，設定臨時速限40公里進行車巡，以及指示全線站務人員及維修人員檢視車站及設備。

中捷公司表示，23時28分全線完成降速隨車巡檢，確認軌道區無異狀，車站設備僅高鐵台中站電梯、電扶梯因地震感知器作動導致停機，維修人員已立即搶修。

