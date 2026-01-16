地牛翻身！宜蘭11：09發生規模4.6地震 最大震度4級、全台8縣市有感
今（16）日11時09分在宜蘭縣政府南南東方36.5公里，位於臺灣東部海域發生規模4.6有感地震，地震深度15.2公里，全台8縣市有感。
各地最大震度級分布為，宜蘭縣4級、花蓮縣3級、新北市2級、台北市1級、桃園市1級、台中市1級、南投縣1級、新竹縣1級。
地震報告。圖／中央氣象署提供
責任編輯／周瑾逸
